Samsunspor deplasmanda farklı kazandı

TFF 1. Lig'in 21. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu.
Bu galibiyetle Samsunspor puanını 43 yaparken, Akhisarspor 19 puanda kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Burak Pakkan, Hakan Karabalcık, Mehmet Akıncık
Akhisarspor: Emircan, Semih (Kemal dk. 68), Doğukan, Göksu, Kadir, Keita (Yavuz dk. 68), Sissoko, Yusuf Cihat (Mert dk. 88), Toure (Taku dk. 82), Delarge, Peter (Bertuğ dk. 68)
Yedekler: Orhan, Enes, Berat, Gökmen, İbrahim
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Yılport Samsunspor: Nurullah, Erkam, Boli, Yalçın, Kerem, Djedje (Mücahit dk. 88), Savicevic (Oğuz dk. 67), Yasin, Gökhan (Hamroun dk. 76), Burak (İlyas dk. 46), Coureur (Nadir dk. 67)
Yedekler: Furkan, Veli, Yunus, Özcan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Bertuğ (dk. 88) (Akhisarspor), Gökhan (dk. 6), Djedje (dk. 61), İlyas (dk. 84), Yasin (dk. 90+5 pen.) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Yusuf Cihat (Akhisarspor) Boli, Hamroun (Samsunspor)
GOL! 6′ Samsunspor atağında ceza sahası dışında topu alan Gökhan sağ çaprazdan güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
23′ Yasin'in ceza sahası dışından sert şutu Emircan'da kaldı.
49′ Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kadir'in şutunu kaleci Nurullah son anda kornere çeldi.
52′ Peter'in pasında ceza sahasında topla buluşan Toure'nin şutunu kaleci Nurullah kornere gönderdi.
56′ Gökhan'ın pasında Djedje'nin 18 yayı üzerinden sert şutu üstten auta gitti.
GOL! 61′ Yasin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Djedje boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-2
63′ Kadir'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arkaya seken topu alan Sissoko iki rakibinin arasından geçerek kaleye gönderdiği şut direkten döndü.
70′ Yasin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye inerek yaptığı ortada Nadir'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
83′ Nadir'in pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutunu Emircan ayaklarıyla kornere çeldi.
GOL! 84′ Yasin'in pasında topla buluşan İlyas rakiplerini ekarte edip ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut filelerle buluştu. 0-3
GOL! 88′ Delarge'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Bertuğ, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3
GOL! 90+3′ Yasin'in ceza sahası içinde Doğukan'ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Yasin topu filelere gönderdi. 1-4