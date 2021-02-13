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Samsunspor deplasmanda farklı kazandı

Zirve mücadelesi veren Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Akhisarspor'u farklı mağlup etti.

Güncellenme: 19:31, 13/02/2021
Haberler Futbol
Samsunspor deplasmanda farklı kazandı

TFF 1. Lig'in 21. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu.

Bu galibiyetle Samsunspor puanını 43 yaparken, Akhisarspor 19 puanda kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Burak Pakkan, Hakan Karabalcık, Mehmet Akıncık

Akhisarspor: Emircan, Semih (Kemal dk. 68), Doğukan, Göksu, Kadir, Keita (Yavuz dk. 68), Sissoko, Yusuf Cihat (Mert dk. 88), Toure (Taku dk. 82), Delarge, Peter (Bertuğ dk. 68)

Yedekler: Orhan, Enes, Berat, Gökmen, İbrahim

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Yılport Samsunspor: Nurullah, Erkam, Boli, Yalçın, Kerem, Djedje (Mücahit dk. 88), Savicevic (Oğuz dk. 67), Yasin, Gökhan (Hamroun dk. 76), Burak (İlyas dk. 46), Coureur (Nadir dk. 67)

Yedekler: Furkan, Veli, Yunus, Özcan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Bertuğ (dk. 88) (Akhisarspor), Gökhan (dk. 6), Djedje (dk. 61), İlyas (dk. 84), Yasin (dk. 90+5 pen.) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Yusuf Cihat (Akhisarspor) Boli, Hamroun (Samsunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 6′ Samsunspor atağında ceza sahası dışında topu alan Gökhan sağ çaprazdan güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

23′ Yasin'in ceza sahası dışından sert şutu Emircan'da kaldı.

49′ Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kadir'in şutunu kaleci Nurullah son anda kornere çeldi.

52′ Peter'in pasında ceza sahasında topla buluşan Toure'nin şutunu kaleci Nurullah kornere gönderdi.

56′ Gökhan'ın pasında Djedje'nin 18 yayı üzerinden sert şutu üstten auta gitti.

GOL! 61′ Yasin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Djedje boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-2

63′ Kadir'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arkaya seken topu alan Sissoko iki rakibinin arasından geçerek kaleye gönderdiği şut direkten döndü.

70′ Yasin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye inerek yaptığı ortada Nadir'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

83′ Nadir'in pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutunu Emircan ayaklarıyla kornere çeldi.

GOL! 84′ Yasin'in pasında topla buluşan İlyas rakiplerini ekarte edip ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut filelerle buluştu. 0-3

GOL! 88′ Delarge'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Bertuğ, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3

GOL! 90+3′ Yasin'in ceza sahası içinde Doğukan'ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Yasin topu filelere gönderdi. 1-4