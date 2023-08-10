Samsunspor dört transfer peşinde

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine ikisi yabancı dört oyuncu transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

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Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor’un başarısı için teknik ekip olarak ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını vurguladı.

Süper Lig’in zor olduğunu ancak Samsunspor’un taraftarıyla, camiasıyla, futbolcusuyla, başkanıyla, yönetimiyle oraya yakışan bir kulüp olduğunu aktaran Eroğlu, “Burada başarılı olacağımıza kesinlikle inanıyorum. Kendi açımdan şunu söylemek istiyorum, yıllardan beri Süper Lig’de çalışmayla ilgili bir hayalim vardı. Bu doğru zamanlarda gerçekleşebilirdi ama hep bir proje, hep doğru bir kulübün içinde olmak istiyordum ve Altınordu’dan ayrıldıktan sonra hem bana uygun hem de futbol anlamında gelişecek bir kulüp olan Samsunspor Kulübünde bunu yakaladım. Süper Lig’de görev alacağımdan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer yapmak istediklerini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

“Yerli oyuncu ülkemizde almak kolay değil ama biz yabancı oyuncu almak istiyoruz, özellikle santrfor bölgesine yabancı oyuncu almak istiyoruz. Sahada farklı formasyonlarda oynamak için ikisi yabancı dört oyuncu daha almayı planlıyoruz. Transfer çalışmamızı başkanımız Yüksel Yıldırım titizlikle sürdürüyor. Geçen yıl oynadığımız oyun bizi şampiyon yaptı. Dünyada birçok formasyonda oynayan takım var. Güçlü oyunu sahaya yansıtmak için belli bir formasyonda değil sahada değişiklik gösteren formasyonda oynayacağız.” (AA)