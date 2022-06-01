Samsunspor, Ersan Parlatan ile prensipte anlaştı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktörlük konusunda Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına vardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1’inci Lig’i 7’nci sırada tamamlayarak play-offa katılma şansını elde edemeyen Yılport Samsunspor’da teknik direktör arayışları devam ediyordu. Daha önce Çağdaş Atan, Levent Şahin gibi isimlerle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan kırmızı-beyazlı ekip, gelecek sezon için Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Samsunspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, teknik direktör konusunda Ersan Parlatan ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına varmıştır. Atakaş Hatayspor, Göztepe ve son olarak Konyasporda İlhan Palutun yardımcılığını yapan Ersan Parlatanın ekibinde 1 İtalyan Yardımcı Antrenör, 1 İtalyan Kondisyoner ve 1 Alman Kaleci Antrenörü de yer alacaktır. Kulübümüz ayrıca 1 Türk Kaleci Antrenörü, 1 Türk Kondisyoner ve 4 Analizci ile sözleşme imzalamıştır.”