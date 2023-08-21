Samsunspor Fenerbahçe maçında galibiyet ikinci yarı geldi

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup ederek ligde ikide iki yaptı ve liderliğe yükseldi. Fenerbahçe'nin bir golü VAR'dan iptal edilirken, iki yeni transfer ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanarak ligde ikide iki yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Fenerbahçe’nin 72. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası iptal edildi.

Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligde ikide iki yaparak puanını 6 yaptı ve haftayı lider tamamladı. Samsunspor ile 1 puanda kaldı.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

İlk yarısı karşılıklı pozisyonlarla ancak golsüz biten mücadele ilk gol, Fenerbahçe’nin yeni transferi Cengiz Ünder’in asistiyle Edin Dzeko’dan geldi. Cengiz Ünder’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Edin Dzeko’nun gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Okan Koçuk’un sağından köşede ağlarla buluştu.

Fenerbahçe’de formasını ilk kez giyen Fred, 72. dakikada ağları havalandırdı ancak gol VAR’dan döndü. Dusan Tadic’in pasıyla ceza alanında topla buluşan Fred’in yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında Dusan Tadic’in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Uzatma dakikalarında Sebastian Szymanski, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. İrfan Can Kahveci’nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Sebastian Szymanski, ceza alanına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk’un üzerinden ağlarla buluşturmayı başardı.

KAPALI GİŞE

11 yıl aranın ardından Süper Lig’deki ilk maçına çıkan Samsunspor’da 33 bin 919 kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yaklaşık 30 bin taraftar maçı izlemek için tribünde yerini aldı. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri doldurdu.

Karşılaşmada 980 polis ve 470 özel güvenlik görev aldı.

CENGİZ ÜNDER VE FRED İLK 11’DE

Fenerbahçe’nin Manchester United’dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya’dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11’de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao ile UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın maç kadrosuna alınmadı.

SÜPER LİG’DE 60. RANDEVU

Süper Lig tarihinde iki takım bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanırken sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar ise 57 golle karşılık verdi.

Ligde son olarak Samsun’da 11 yıl önce 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip, Theofanis Gekas’ın “hat trick” yaptığı maçı, kırmızı-beyazlı takım 3-1 kazanmıştı,

İki takım arasındaki en farklı skoru ise sarı-lacivertli takım, 1993-1994 sezonunda 8-1’lik galibiyetle elde etti. Fenerbahçe’nin rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de bulunuyor. Samsun ekibinin ise rakibini 2 kez 4-0 yenerek en farklı skorlarını aldı.