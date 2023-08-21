Samsunspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler
Fenerbahçe sezonun ikinci haftasında Samsunspor deplasmanında 3 puan arıyor.
Süper Lig’e 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada bugün Samsunspor'a konuk olacak. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşayacak. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Brezilyalı orta sahayı 11'de kullanması, milli yıldızın ise ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor.
Sakatlıkları bulunan Becao, Osayi, Zajc, Samet ve Peres ise Samsun'a götürülmedi. Kalede de Altay'ın yerine İrfan Can Eğribayat oynayacak.
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR: Okan, Alim, Zeki, Drongelen, Schindler, Emre, Ntcham, Taylan, Bola, Fofana, Mouandi
FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko