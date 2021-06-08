Samsunspor, Hüseyin Öztürk’ü transfer etti

Geçen sezon yükselemediği Süper Lig'e bu sezon yükselmek için gerekli çalışmaları yapan Samsunspor Erald Çinari ve Hasan Kılıç'ın ardından 3. transferini de yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor transfer haberini sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı:

“Kulübümüz, TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Hüseyin Öztürk ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”

Hüseyin Öztürk, geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33 karşılaşmada forma giyip, 1 gol, 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart istatistikleriyle oynamıştı. Galatasaray altyapısından yetişen Hüseyin Öztürk, daha sonrasında Fatih Karagümrük ve Etimesgut Belediyespor formalarını terletmişti.