Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Samsunspor Kayserispor’u Yasin Öztekin ile yıktı

Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Kayserispor'u Yasin Öztekin'in golüyle mağlup etti.

Güncellenme: 20:17, 17/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Samsunspor Kayserispor’u Yasin Öztekin ile yıktı

Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanan hazırlık maçını Samsunspor 1-0 kazandı. 90 dakika oynanan hazırlık maçında tek gol 21. dakikada Yasin Öztekin'den geldi.

Saha: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

Hakemler: Alim Kandemir, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Ahmet Ulu

Kayserispor: Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios (Uğur Demirok), Yasir Subaşı (Majid Hosseini), Lionel Carole, Onur Bulut (Zoran Kvrzic), Joseph Attamah, Manuel Fernandes (Bernard Mensah), Daniel Avramovski, Emrah Başsan (Anthony Uzoddima), Ramazan Civelek, İlhan Parlak (Ömer Uzun)

Samsunspor: Nurullah Aslan (Alp), Ali Ülgen, Osman Çelik, Freddy Plumain, Kevin Boli, Hasan Kılıç (Kürşat), Gökhan Karadeniz, Mehmet Akyüz, Recep Burak Yılmaz, Esin Hakaj, Yasin Öztekin (Soner)

Gol: Yasin Öztekin (dk. 21) (Samsunspor)

Burak Yılmaz kamp Kayserispor Lionel Carole Ramazan