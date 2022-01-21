Samsunspor, Kocaelispor’a 3 attı 3 puanı kaptı
Son iki karşılaşmasında 4 puan toplayan Samsunspor, Kocaelispor'u sahasında 3-0 yenerek üst üste ikinci maçını kazandı.
Spor Toto 1. Lig’in 21. hafta açılış maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor’u 3-0 yendi. Bu karşılaşmanın ardından ev sahibi takım 20 maç sonunda 33. puana yükselirken, konuk takım 24 ve maç fazlasıyla 13. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu, yandan az farkla auta çıktı.
29. dakikada Kubilay'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şut az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Alaaddin'in kullandığı serbest vuruşta Hasan'ın kafayla indirdiği topu kontrol eden Tomane, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
42. dakikada Alaaddin'in ortasını kesmeye çalışan Mandjack, topu kendi ağlarına yolladı. 2-0
53. dakikada Soner’in 6 pasa çıkarttığı topta Tomane, boş kaleye topu yollayamadı.
57. dakikada sağ çaprazdan topla buluşan Cihan’ın şutunu kaleci İsmet parmak ucuyla kornere çeldi.
69. dakikada Yasin’in ortasına iyi yükselen Tomane’nin kafa şutunu kaleci İsmet son anda çeldi.
74. dakikada Tomane’nin indirdiği topa sert vuran Hasan’ın şutu filelerle buluştu. 3-0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Ogün Kamacı
Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift, Sheldon Bateau, Soner Gönül, Osman Çelik, Hasan Kılıç (Berk dk. 85), Cihan Kahraman (Tolcay dk. 62), Moryke Fofana (Melih Okutan dk. 77), Yasin Öztekin, Tomane (Ali dk. 77)
Yedekler: Aykut, Hüseyin, Vukan, Recep, Muhammet, Çinari,
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Kocaelispor: İsmet, Mehmet Yılmaz, Diogo, Semih Karadeniz, Musa Nizam (Alpay dk. 72), Mehmet Taş (Berkay dk. 46), Mandjeck, İlyas Kubilay Yavuz (Yiğitali dk. 61), Diop, Pereira (Samed Ali dk. 46), İbrahim Rasheed (Denizalp dk. 72)
Yedekler: Korcan, Doğukan,
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Tomane (dk. 37), Mandjeck (dk. 41 k.k.), Hasan (dk. 74) (Samsunspor)
Kırmızı kart: Diogo (dk. 38) (Kocaelispor)
Sarı kart: Berk (dk. 86) (Samsunspor)