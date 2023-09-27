Samsunspor Sergen Yalçın ile görüştü! Başkan teklifi açıkladı…

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor yeni teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüştü. Karadeniz ekibinde başkan Yüksel Yıldırım, 'Orta yolu bulmaya çalışıyoruz' dedi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, takımı Süper Lig’e çıkaran Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Son 5 maçta sadece 1 puan alan Samsunspor’da Eroğlu’nun görevine son verildi.

EROĞLU 11 YILLIK HASRETİ SONLANDIRMIŞTI

Tecrübeli hoca, Samsunspor'u 11 yıllık hasretin ardından şampiyon olarak Süper Lig'e taşımıştı.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME

Eroğlu’nun kulübe veda etmesinin ardından hoca arayışlarına başlayan Karadeniz ekibinde gündeme Sergen Yalçın ismi geldi. Samsunspor’da başkan Yüksel Yıldırım kısa bir süre önce Sergen Yalçın’la bir görüşme gerçekleştirdi. Yalçın’ı takımın başında görmek istediklerini ileten Yıldırım genç teknik adama teklifte bulundu. Sergen Yalçın’ın gelen teklif sonrası konuyu değerlendirmeye aldığını açıklayan başkan Yüksel Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

‘KADROYA BAKIP KARAR VERECEĞİNİ SÖYLEDİ’

“Sergen Yalçın ile bir görüşme yaptık. Kadroya bakıp karar vereceğini söyledi. Tabii şampiyon hoca, bunun da bir bedeli var. Orta yolu bulmaya çalışacağız. Kabul ederse Sergen hoca ile çalışmayı çok isteriz.

Listemizde yer alan Türk teknik adamlarla anlaşamazsak yabancı hoca getireceğiz. Yeni teknik direktör bulana kadar altyapı hocasından biriyle maçlara çıkacağız. Elimde olsa şu anda bir teknik direktör getiririm.”

Kırmızı-Beyazlılar'ın hedefinde yer alan Sergen Yalçın’ın kararı bekleniyor. Daha önce Süper Lig’de Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın uzun bir süredir takım çalıştırmıyor.

4. TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Süper Lig'de ilk ayrılık Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile yaşanmıştı. Ardından Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldı ve son olarak İstanbulspor'da Fatih Tekke görevi bırakmıştı. Samsunspor’da Eroğlu, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 4. teknik direktör oldu.