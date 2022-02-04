Samsunspor taraftarlarının Onur Anıtı gösterisine büyük destek

Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıya vatandaşlar tepki gösterdi. Samsunsporlu taraftarlar Onur Anıtı'nın çevresinde toplandı, meşaleler yaktı. Forza Şimşekler Taraftar Grupları Birliği'nin gösterisine Türkiye'nin her yerinden müthiş bir destek yağdı. Anıtın meşaleler altındaki o görüntüsü paylaşım rekorları kırdı.

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Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan urganlı saldırının yankıları devam ediyor… Samsun’da önceki gün Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıt yıkılmak istendi. Atatürk anıtının ayaklarına bağlanan halatın bir araç ile çekilerek yıkılmaya çalışıldığı o görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

Akşam saatlerinde Onur Anıtı’na gelen taraftar grupları ise farklı bir yol izledi. Forza Şimşekler Taraftar Grupları Birliği anıt çevresinde meşaleler yakarak Onur Anıtı'na sahip çıkacakları mesajını verdi. Görsel şölen oluştu. Hain saldırının ardından taraftarların Onur Anıtı çevresinde oluşturduğu görüntüler büyük destek gördü.

MİLYONLARCA PAYLAŞIM ALDI

Kırmızı meşalelerin rengiyle aydınlanan anıtın o görüntüleri sosyal medyada milyonlarca paylaşım aldı. Yediden yetmişe tüm Türkiye’nin Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştığı o görüntü ile büyük bir mesaj verildi. Galatasaray Kulübü de resmi twitter hesabından heykelin fotoğrafını paylaşarak camiaya ‘günaydın’ mesajı bıraktı. Samsun’da ortaya çıkan o müthiş görüntülere diğer kulüpler ve ünlü isimler de destek verdi.

Duyulmaz boş laflar

Hakikat sürer hükmünü

Kim ne derse desin

Zafer Doğduğu gündü#Samsun pic.twitter.com/E43cqY8c9T — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) February 3, 2022

Ey Büyük Atatürk… Hiçbir güç seni Türk Milletinin kalbinden ve hafızasından çıkaramaz. Ömrünü adadığın, eserini emanet ettiğin ve yıllardır başı dik yürüyen Türkler burada. #Samsun pic.twitter.com/cPwKqRRKXi — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 3, 2022

“BU SAYGISIZLIĞI AFFETMİYORUZ”

Forza Şimşekler Taraftar Grupları Birliği adına yapılan açıklamada, “Samsun'umuzun hatta ülkemizin sembolü haline gelen Atatürk Anıtı, bildiğiniz üzere heykeltıraş Henrick Krippel tarafında yapılarak 1931 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ayak bastığı bu noktaya konulmuştur. O günden bu yana anıtımız Samsun ve Türk halkının onur abidesi olmuştur. Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilk adımı attığı Samsun’da simge haline gelen Atatürk Anıtı’na yapılan bu saygısızlığı asla affetmiyoruz. Yapılan bu menfur saldırı Samsun ve Türk halkının onur ve gururuna yapılmıştır. Milli Mücadele şehir olan Samsun'umuzda bu tarz bir olayın tekrarının yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Saldırının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Onur Anıtı'nı yıkmak için saldırıda bulunan C.İ.F. ve B.F. isimli şahısların gözaltı süreci devam ederken şüpheli şahısların ideolojik bağlantılarını Cumhuriyet Savcılığı tarafından araştırılıyor.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganların ciple parka geldikleri görülüyor. Saldırganlar anıtı urganla çekip yıkamayacaklarını anlayınca, yaklaşık 6 dakika sonra telaşla araçlarını parktan uzaklaştırarak kaçıyor.

Şüpheli şahısların Samsun nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.