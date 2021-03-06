Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Samsunspor’a Adana Demirspor çelmesi

Samsunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspora mağlup oldu.

Güncellenme: 21:28, 06/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Samsunspor’a Adana Demirspor çelmesi

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-0 yenildi.

Bu galibiyetle Adana Demirspor puanını 45’e yükseltirken, Samsunspor 50 puanda kaldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Koray Gençerler, Cem Özbay, Ali Can Alp

Samsunspor: Nurullah Asla, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Yalçın Kılınç (Couruer dk. 46), Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Hamroun dk. 66), Brice Dje Dje, Guido Koçer (Caner dk. 46), Gökhan Karadeniz (Gökhan Alsan dk. 77), Burak Çalık (İlyas dk. 60), Nadir Çiftçi

Yedekler: Furkan, Veli, Yunus, Ali

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Adana Demirspor: Emiljus Zubas, Okan Alkan, Tayyib Sanuç, Joher Rassoul, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Sinan Kurt (Traore dk. 71) , Hasan Kılıç (Semih dk. 88), Pa dibba (Mehmet Akyüz dk. 88), Sedat Şahintürk (Süleyman dk. 71), Okwuchukwu Ezeh (Emircan dk. 61)

Yedekler: Vedat, Yücel, İzzet, Tolga, Berk

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Pa Dibba (dk. 12), Emircan (dk. 80) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz, Gökhan Alsan (Samsunspor), Hasan (Adana Demirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • GOL! 12′ Sedat’ın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Pa Dibba’nın şutu filelerle buluştu. 0-1
  • 16′ Burak’ın pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Dejedje’nin şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.
  • 27′ Pa Dibba’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ezeh’in şutu, defansa çarparak kornere çıktı.
  • 41‘ Kaan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Hasan’ın şutu az farkla sağdan dışarı çıktı.
  • 65′ Oğuz’un sağdan kestiği ortada Erkam’ın şutu az farkla üstten auta çıktı.
  • 78′ Kerem’in sağdan kullandığı serbest vuruş kimseye çarpmadan kaleye yöneldi. Kaleciyi şaşırtan top az farkla auta çıktı.
  • GOL! 80′ Samsunsporlu futbolcuların el tartışması yaptığı sırada defansın arkasına atılan ara pasına hareketlenen Emircan’ın şutu filelere gitti. 0-2
  • 84′ Caner’in ortasında 6 pasın üstünde topla buluşan Nadir’in şutunu kaleci Zubas kurtardı.
Adana Kaan Kanak Samet Aybaba Samsun Yunus