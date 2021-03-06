Samsunspor’a Adana Demirspor çelmesi

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-0 yenildi.
Bu galibiyetle Adana Demirspor puanını 45’e yükseltirken, Samsunspor 50 puanda kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Koray Gençerler, Cem Özbay, Ali Can Alp
Samsunspor: Nurullah Asla, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Yalçın Kılınç (Couruer dk. 46), Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Hamroun dk. 66), Brice Dje Dje, Guido Koçer (Caner dk. 46), Gökhan Karadeniz (Gökhan Alsan dk. 77), Burak Çalık (İlyas dk. 60), Nadir Çiftçi
Yedekler: Furkan, Veli, Yunus, Ali
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Adana Demirspor: Emiljus Zubas, Okan Alkan, Tayyib Sanuç, Joher Rassoul, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Sinan Kurt (Traore dk. 71) , Hasan Kılıç (Semih dk. 88), Pa dibba (Mehmet Akyüz dk. 88), Sedat Şahintürk (Süleyman dk. 71), Okwuchukwu Ezeh (Emircan dk. 61)
Yedekler: Vedat, Yücel, İzzet, Tolga, Berk
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Pa Dibba (dk. 12), Emircan (dk. 80) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz, Gökhan Alsan (Samsunspor), Hasan (Adana Demirspor)