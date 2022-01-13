Samsunspor’a Fildişi Sahilli forvet

Samsunspor, Ujpest'te forma giyen Junior Tallo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fildişi Sahilli forvet Junior Tallo’yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz son olarak Macaristan 1. Ligi ekiplerinden Ujpest FC forması giyen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Junior Tallo’yu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.