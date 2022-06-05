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Samsunspor’da Bayram Bektaş dönemi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yıllık anlaşma sağladı.

Yayınlanma: 23:33 - 05 Haziran 2022 Güncellenme:
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Samsunspor’da Bayram Bektaş dönemi

Daha önce anlaştığı Çağdaş Atan ve Ersan Parlatan ile resmi sözleşme imzalayamayan Samsunspor, teknik direktör koltuğu için Bayram Bektaş ile anlaştığını açıkladı.

Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Bayram Bektaş ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Bayram Bektaş'ın imza töreni, 8 Haziran Çarşamba saat 14.00’de Nuri Asan Tesislerimizde gerçekleşecektir.”

Samsunspor, geçen sezon teknik direktör olarak sırasıyla Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa ile çalışmış, sezonun son 6 maçında takımın başında akademi direktörü Yücel Uyar görev yapmıştı.

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