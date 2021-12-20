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Samsunspor’da corona şoku

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Samsunspor’da 3 futbolcunun corona virüsüne (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

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Samsunspor’da corona şoku

Zorlu İstanbulspor deplasmanına 6 eksikle giden Samsunspor'da Alen Melunovic, Recep Burak Yılmaz, Kevin Boli, Ismael Diomande sakatlıkları nedeniyle, Yunus Emre Çift kırmızı kart cezası ve Hasan Kılıç da ağrıları olduğu nedeniyle İstanbul'a götürülmemişti. Kırmızı-beyazlı takım 3 futbolcunun daha corona virüsüne (Kovid-19) yakalanması sebebiyle kafileden çıkartıldığını söyledi.

Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili olarak, “3 futbolcumuzda gözlemlenen semptomlar nedeniyle oyuncularımız tedbir amaçlı bugün oynanacak İstanbulspor maçının kadrosuna alınmamıştır” denildi.

Kırmızı-beyazlı ekipte kafilede bulunmayan isimler ise şunlar:

Alen Melunovic, Recep Burak Yılmaz, Kevin Boli, Ismael Diomande, Hasan Kılıç, Yunus Emre Çift, Elhadj Bah, Eraldo Çinari ve Osman Çelik.

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