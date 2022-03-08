Samsunspor’dan mor forma: Goller toplumsal cinsiyet eşitliği için atılıyor

25 Kasım’da “Kadına şiddete hayır” diyerek “Mor Forma” farkındalık kampanyasını başlatan Samsunspor, 8 Mart’ta da “Eşitliğin Başladığı Yerde Şiddet Biter” dedi.

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İngiliz futbol kulübü Manchester United, geçen yıl Dünya Kadınlar Günü'nde, “Ayrımcılığa seslenme zamanı. Kalıp yargıları sorgulama zamanı. #ChooseToChallenge​ zamanı” diyerek, dünyanın dört bir yanındaki kadınları, hikayelerini anlatmaya davet etti. Milyonlarca taraftarın yanı sıra yine dünyanın en büyük takımlarından Arsenal ve Liverpool da Dünya Kadınlar Günü için bu challenge'e destek verdi. Üstelik 8 Mart kutlamaları geçen yıl kampanyalar ve yeşil sahalarla sınırlı kalmadı. Pandemi nedeniyle 23 Temmuz 2021'de başlayan Tokyo 2020 Olimpiyatları, tarihteki en “eşit” oyunlara ev sahipliği yaptı. Tokyo oyunlarına katılan sporcuların neredeyse yüzde 49'u kadındı. 1896'da Atina'da düzenlenen ilk modern olimpiyat oyunlarında ise tek bir kadın yarışmacı bile yoktu.

Samsunspor'un Mor Forması bu kez eşitlik için sahada

Türkiye'de de benzer güzellikteki hareket TFF 1. Lig Kulübü Yılport Samsunspor'dan geldi. Sporun ve futbolun gücüyle kadınlara destek olmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen Samsunspor, geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”nde kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve karşı çıkmak amacıyla Mor Forma kampanyasını duyurmuştu. “Dünyanın en ağır forması” sloganıyla hazırlanan ve üzerinde 15 farklı dilde “Kadına şiddete hayır” mesajının yer aldığı formalar bu kez eşitlik için sahalara indi.

“Eşitliğin Başladığı Yerde Şiddet Biter” mesajıyla kadınlara verdiği desteği sürdüren takımın futbolcuları, kendi sosyal medya hesaplarından mor formalarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak; taraftarlar, diğer sporcular ve kulüpler başta olmak üzere herkesi #EşitliğinBaşladığıYerdeŞiddetBiter “challenge”ına davet etti.

Kampanyanın devamı niteliğinde bir “meydan okuma”

Bu meydan okuma, Yılport Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım'ın destekleriyle yürütülen “Kadına Şiddete Hayır” kampanyasının devamı niteliğini taşıyor. Samsunspor oyuncularının sosyal medyada başlattığı akımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeycan Rochelle Yıldırım, “Mor Forma bizim için bir başlangıç. ‘Kadına şiddet' ve eşitliği konuşmaya gerek duymayacağımız günler için var gücümüzle çalışmaya, ulusal mücadelenin başladığı Samsun'dan doğan bu kampanyayı ülkemizin dört bir köşesine taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Kalkınmanın temel taşlarından olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece ülkelerin değil, dünya ekonomisinin de iyileştirilmesi için atılması gereken kritik bir adım olduğuna değinen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Samsunspor oyuncularının sosyal medyada toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı #EşitliğinBaşladığıYerdeŞiddetBiter ‘meydan okuma'sına sadece sporcuların değil herkesin katılmasını bekliyoruz. Türkiye'de kadın erkek herkesin bu formayı giymesini; bu kampanyanın tarihe geçmesini, diğer spor kulüpleri, şirketler ve sivil toplum kuruluşları için ilham kaynağı olmasını diliyorum.”

Sezon sonuna kadar tüm Samsunspor maçları kadınlara ücretsiz

Kadınların da erkekler kadar futbolu sevmesini sağlamak için, sezon sonuna kadar Samsun'da oynanacak Samsunspor maçları, kadın taraftarlara ücretsiz olacak. Cinsiyet eşitliğine destek amacıyla Samsunspor'un başlattığı bu kampanyada, kadınların da spor sevgisini taşıması ve yaşaması hedefleniyor.

Dünyanın her yerinde, 15 farklı dilde!

Samsunspor'un “Dünyanın en ağır forması” olarak tasarladığı ve üzerinde 15 farklı dilde

‘Kadına Şiddete Hayır' yazan Mor Forma, sadece ulusal değil uluslararası platformlarda da yeşil sahalara çıkmaya hazırlanıyor. Dünyanın en ağır forması kulübün resmi ürün mağazalarında satışa da çıktı. Satışlardan elde edilecek gelirin %10'u, şiddet mağduru kadınlar yararına çalışan vakıflara bağışlanacak. Bağışların yapılacağı vakıflar ve projeler, forma satışlarının tamamlandığı sezon sonunda açıklanacak.