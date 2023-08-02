Samsunspor’un yeni transferi Mohamed Ihattaren icralık oldu

Samsunspor'un Juventus'tan kadrosuna kattığı Mohamed Ihattaren hakkında ülkesi Hollanda'da şok bir suçlama ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor’un Juventus’tan transferi Fas asıllı Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren’in, Amsterdam’da icralık olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Ajax’ta kiralık olarak geçiren Mohamed Ihattaren’in, annesinin evine aldığı eşyaların parasını ödemediği ortaya çıktı. De Telegraaf’ta yer alan habere göre 21 yaşındaki futbolcunun 2800 Euro’luk yemek masasının parasını ödemediği için evine haciz geldiği belirtildi.

Mobilya satıcısı Vural Bilgili, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “2021 yılında bizden annesinin evi için mobilyalar aldı. Bu mobilyaların ücretinin bir kısmını ödedi. Ancak 2800 Euro’luk yemek masasını ödemedi. Kendisi parayı nakit olarak vereceğini söyledi. Sonrasında mesajlarıma dönmedi. Hatta beni engelledi. Bu şekilde davranması hiç hoş değil” dedi.

“KULÜBE MAİL ATTIK”

O dönem Ajax’ın Sportif Direktörü olan Edwin van der Sar’a bile mail attıklarını belirten Vural Bilgili “Bize futbolcunun maaşından bu parayı karşılayabileceklerini belirttiler. Ancak daha sonra onlardan hiçbir haber alamadık” ifadelerini kullandı.

Mohamed Ihattaren’e uzun süredir ulaşamadıklarını, bu nedenle de mahkemeye gittiklerini sözlerine ekleyen Vural Bilgili “Hakim beni haklı buldu. Önce iki arabasına haciz konulmasına karar verildi. Ancak bu arabaların kiralık olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle eve haciz memuru gönderildi” şeklinde konuştu.