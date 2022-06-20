Samuel Eto’o vergi kaçırdığını itiraf etti! 3.8 milyon Euro ödeyecek…

Samuel Eto'o, Barcelona'da forma giydiği dönemde (2004-2009) vergi kaçırma suçundan 22 ay hapis ve 1,8 milyon Euro para cezası aldı.

Sozcu.com.tr

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Kariyerinde daha önce Türkiye’de de forma giyen Samuel Eto’o, İspanya La Liga devi Barcelona’da oynadığı döneme ilişkin (2004-2009) vergi kaçırma suçu nedeniyle 22 ay hapis ve 1,8 milyon Euro para cezası aldı.

Marca gazetesinde yer alan detaylara göre; eski menajeri ve manevi babası olarak gördüğü José María Mesalles’in tuzağına düştüğünü söyleyen Samuel Eto’o mahkemede verdiği ifadede suçlamaları kabul etti.

4 FARKLI SUÇTAN CEZA ALDI

Barcelona 11. Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 22 ay hapis ve 1,8 milyon Euro para cezası alan Eto’o, cezaevine girmemek için maliyeye toplamda 3,8 milyon Euro ödeme yapacak.

2015-2018 yılları arasında Antalyaspor’da forma giyen Kamerunlu eski milli futbolcu, temsilcisi Mesalles hakkında malvarlığının yönetiminde dolandırıcılık ve zimmete para geçirme suçları iddiasıyla dava açtı. ”Gerçekleri biliyorum, cezamı ödeyeceğim ancak o zamanlar çocuk olduğumun ve babamın (Mesalles’in) istediği şeyleri yaptığımın bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullanan Eto’o Hazine’ye karşı 4 farklı suçtan ceza aldı. İşbirlikçisi olarak suçlu bulunan Mesalles için de 4 yıl 6 ay, 1 yıl hapis cezası istendi.