Şanlıurfaspor deplasmanında Kocaelispor’u galibiyete Douglas taşıdı
Deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olan Kocaelispor, rakibini mağlup ederken, Douglas sergilediği performansla yıldızlaştı.
Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Kocaelispor, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’u 2-0 yendi.
Kocaelispor’a galibiyete getiren golleri 45 ve 51. dakikalarda Douglas kaydetti.
Bu galibiyetle Kocaelispor puanını 12’ye yüksleltirken, Şanlıurfaspor 8 puanda kaldı.
- Stat: 11 Nisan
- Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Göktuğ Hazar Erel, Hüseyin Kıvanç Durmaz
- Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, N’Diaye, Barış Gök, Eren Kabak (Dk. 76 Donsah), Cumali Bişi (Dk. 46 Abdullah Aydın), Mert Çapar (Dk. 46 Mato), Thill, Muhammet Arslantaş, Semih Karadeniz, Seyit Gazenfer (Dk. 47 Taure)
- Kocaelispor: Harun Tekin, Yusuf Çelik (Dk. 67 Beridze), Santos, Atila Turan, Emre Gültekin, Amaral (Dk. 67 Mert Çölgeçen), Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu (Dk. 42 Emir Ortakaya), Barış Alıcı (Dk. 87 Kouakou), Oğuz Ceylan, Douglas (Dk. 87 Atabey Çiçek)
- Goller: Dk. 45 ve 51 Douglas (Kocaelispor)
- Sarı kartlar: Dk. 25 Barış Gök, Dk. 67 Eren Kabak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 57 Oğuz Ceylan (Kocaelispor) (AA)