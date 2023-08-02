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Sao Paulo, Lucas Moura’yı transfer etti

Sao Paulo, Lucas Moura'yı renklerine bağladı.

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Sao Paulo, Lucas Moura’yı transfer etti

Brezilya ekibi Sao Paulo, İngiltere’nin Tottenham takımından ayrılan Lucas Moura’yı renklerine bağladı.

Sao Paulo Kulübü, 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu ile bu yılın sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Profesyonel kariyerine Sao Paulo’da başlayan Moura, daha sonra Paris Saint-Germain ve Tottenham formaları giydi.

Transfer dönemlerinde ismi Türk kulüpleriyle sıkça anılan tecrübeli futbolcu, 5 yıl görev yaptığı Tottenham’da 221 maça çıktı ve 39 gol kaydetti.

Brezilya İngiltere Paris transfer
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