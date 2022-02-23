Savaş ihtimali Şampiyonlar Ligi Finali’ni vurdu! Rusya’dan alınabilir…

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz ve savaş ihtimali mayıs ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de etkileyebilir. İngiliz basını finalin Rusya'dan alınacağını iddia etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ve savaş ihtimali, futbola darbe vurdu… UEFA, 28 Mayıs’ta Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali’nin yerini değiştirmeyi planlıyor.

UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya’nın Saint-Petersburg şehrinde oynanması konusunda oldukça endişeli.

LONDRA’DA OYNANACAK İDDİASI…

UEFA’dan yapılan açıklamada durumun yakından izlendiği ve “gerekirse her türlü kararın geç kalınmadan verileceği” belirtildi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, final için yaptığı açıklamada, “Finale ev sahipliği yapmak bir hak değil, ayrıcalık olmalı. Bence final, Rusya’dan alınmalı ve Londra finale ev sahipliği yapmalı. Buna hazırız” ifadelerini kullandı.

UEFA, 2 Mart’ta Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasında Kiev’de oynanması planlanan Gençler Ligi maçını ertelemişti.

BBC’nin haberine göre; 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali, Wembley Stadyumu’na alınacak.

Londra, daha önce 7 kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.