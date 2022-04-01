Savaş mağduru Ukraynalı 12 sporcu Kayseri’de

Ukrayna'daki savaş nedeniyle futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 12 sporcu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın organizasyonu ile Kayseri'ye geldi.

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Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle ülkenin altyapılarında forma giyen sporcular, Kulüpler Birliği Vakfı’nın organizasyonuyla Türkiye’de ağırlanıyor. Bu kapsamda Ukraynalı 12 altyapı futbolcusu Kayseri’ye geldi.

Futbolcular Yukatel Kayserispor’un tesislerinde misafir ediliyor. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Savaşın çirkin yüzüne üzülerek tanık olduk. Ukrayna’dan Anadolu’nun göbeğine Kayserimize Kulüpler Birliği’nin organizasyonunda 12 çocuk sporcu, 1 ebeveyni Kayserispor tesislerinde konuk ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Her zaman güçlü olalım. Bu dünyadaki son savaş olsun” diye konuştu.