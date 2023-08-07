Savaşacak Azizim!

Fenerbahçe’ye 2019 kışında gelen, o günden bu yana 7 farklı hoca ile çalışıp forma için 17 futbolcuyla rekabete giren Serdar Aziz, yeni sezonda ilk 11’in bankosu olmak için mücadele edecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz yeni sezona hazır. Sarı-lacivertlilere transfer olduğu 2018-19 sezonundan bu yana inişli çıkışlı dönemler geçiren buna rağmen formayı bırakmayan tecrübeli stoperin bölgesine yine önemli transferler yapıldı. Fenerbahçe, Becao ve Djiku ile savunmasını güçlendirdi. Serdar Aziz buna karşın sezona formda başladı. Konferans Ligi ön elemesindeki iki maçta da 90'ar dakika oynayan 32 yaşındaki futbolcunun amacı takımın banko ismi olabilmek.

KARTAL İLE İKİNCİ KEZ

Serdar Aziz'in geçmişi de forma rekabetine hayli alışık bir isim olduğunu doğruluyor. Ocak 2019'da Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, sarı-lacivertli takımda 17 farklı stoper ile rekabet yaşadı. Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar, Vitor Pereira, Jorge Jesus ve ikinci kez çalışacağı İsmail Kartal ile birlikte yedi farklı teknik adamın idaresinde görev yaptı. Serdar, yeni sezonda da Luan Peres, Becao, Samet Akaydın ve Djuku ile forma savaşı verecek.