Savunma toparlandı, Beşiktaş zirveye ortak oldu

Beşiktaş'ta savunma oyuncularının ve kalecilerin performansı günden güne artıyor.

Sezon başında defans kurgusu anlamında sorun yaşayan ve ilk 9 maçında kalesinde 17 gol görerek kötü bir başlangıca imza atan siyah-beyazlılar, ilk 9 maçlık periyotta yalnızca 1 mücadelede kalesini gole kapattı. İlk 9 haftada 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, yalnızca 1-0 kazanılan Yeni Malatyaspor mücadelesinde filelerinden meşin yuvarlağı çıkarmadı. Bu süreçte rakip kaleye 17 gol atan ve kalesinde de aynı sayıda gol gören Beşiktaş, Kasımpaşa maçıyla birlikte savunmadaki problemi çözdü.

Kasımpaşa karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle birlikte kalesini yeniden gole kapatan siyah-beyazlılar, son 15 maçında yalnızca 9 gol yerken, 9 karşılaşmada ise rakip forvetlere geçit vermedi.

Forvetler attı, savunmalar pozisyon vermedi

İlk 9 maçında 17 gol atan ve kalesinde de 17 gol gören Beşiktaş, 10. hafta itibariyle oyun kurgusunu oturttu ve adım adım zirveye yürüdü.

Son 15 maçın 9'unda rakip forvetlere gol izni tanımayan siyah-beyazlılarda kaleci Ersin ve savunma oyuncularının performansı bu anlamda belirleyici oldu. Beşiktaş ayrıca ilk 9 haftada 17 gol atarken, sonrasında Larin ve Aboubakar başta olmak üzere hücum oyuncularının etkisiyle ligin en çok skor üreten takımı oldu. Beşiktaş son 15 maçında 36 gol atıp, kalesinde ise 9 gol görerek iyi bir grafik ortaya koydu.

Bu sezon ligde 24. maçına çıkan Kara Kartal, geride kalan haftalarda yalnızca 1 karşılaşmada gol bulamadı. Beşiktaş ligin ilk yarısında Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybettiği mücadelede rakip ağları havalandıramazken, kalan 23 maçta ise gol sevinci yaşadı.