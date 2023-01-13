Sebastien Haller kanseri yendi 8 dakikada hat-trick yaptı

Kanser tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde antrenmanlara başlayan Sebastien Haller, Basel'e karşı oynanan hazırlık maçında 8 dakikada hat-trick yaptı.

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Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund’un golcüsü Sebastien Haller, bu kez attığı gollerle tüm futbol severleri sevindirdi.

Testis kanseri tedavisinin ardından sahalara geri dönen Sebastien Haller, Dortmund’un Basel’ı 6-0 yendiği hazırlık maçına damga vurdu.

28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, hazırlık maçında 8 dakikada hat-trick yaptı ve büyük bir sevinç yaşadı. Dortmund’da forma giyen futbolcular, sahalara geri dönen takım arkadaşlarını gollerden sonra özel olarak kutladı.

İMZADAN 12 GÜN SONRA KÖTÜ HABER ALMIŞTI

Sebastien Haller, Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'a imza attıktan 12 gün sonra antrenman sırasında yaşadığı yoğun ağrıdan sonra girdiği kontrollerde testis kanseri olduğunu öğrenmişti.

Kulüp, Haller hakkında açıklama yaparak, “Borussia Dortmund'un golcüsü Sebastien Haller, hastalığı nedeniyle İsviçre'nin Bad Ragaz kentindeki kamptan erken ayrılmak zorunda kaldı ve Dortmund'a geri döndü. Yoğun tıbbi muayeneler sırasında testislerde bir tümör keşfedildi. Önümüzdeki günlerde, uzman bir tıp merkezinde daha ileri tetkikler yapılacak” ifadelerini kullanılmıştı.