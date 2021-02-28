Seçim Demirel: ‘Varlığım onları tedirgin etti’

Türkiye’deki erkek egemen futbol dünyasının tarihi başarılarına rağmen geri planda kalmış yıldızlarından Seçim Demirel. İki kez Kadınlar Dünya Kupası'nda görev alan, uluslararası maçlarda defalarca düdük çalan bu da yetmezmiş gibi Süper Lig'de 9 yıl yardımcı hakem kadrosunda yer alan tek kadın olarak tarihe geçen Seçim Demirel, Sözcü HaftaSonu'nun bu haftaki konuğu oldu. Cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere bin bir zorlukla yaptığı hakemlik serüveninin, ibret verici hikâyesini bizimle paylaştı.

Küçücük dünyasında büyük hayalleri gerçekleştirmek için mücadeleler eren bir Anadolu kadını olarak kendisini tanımlayan Seçim Demirel, aynı zamanda eğitimci. Adana'da beden eğitimi öğretmeni olarak görevini sürdüren Demirel, futbol ve hakemliğe olan ilgisini şöyle anlattı:

“Çocukluğumda yaşadığım ortamda futbolla tanıştım ve sonrası geldi. Hep futbol oynamak istedim. Fakat okul yıllarımda yaşadığım coğrafya buna uygun değildi. Kadın futbol takımı yoktu. Malatya İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde öğrenciyken futbol hakemliği kursu açıldığını öğrenince ümitsizce bir başvuruda bulundum ama kabul edildi. Hakemlik serüvenim de başlamış oldu.”

Sonrasında biz sorduk o da dobra dobra yanıtlar verdi.

Hakemlikte kadın-erkek arasında nasıl farklar var sizce?

Sahada cinsiyet değil hakemlik kimliği ön planda oluyor. Psikolojik yapıları farklılar gösterebiliyor. Baskılara bazen kadınlar bazen erkekler daha dirençli davranıyor. Fiziksel bir fark var ama çok çalışarak bu da kapanıyor.

Süper Lig kadrosuna giren ilk kadın hakemsiniz. 9 yıl yardımcı hakem kadrosunda yer aldınız. Bunu nasıl başardınız?

FİFA kokartlı kadın hakem olarak UEFA tarafından uluslararası birçok müsabakada ülkemi temsil ederek tecrübe kazanıyordum, yurtiçinde de 2. ve 3. liglerde hakemlik yapabiliyordum. 2009'da MHK'ya bir dilekçe ile Süper Lig yardımcı hakemliği kadrosuna girmek istediğimi belirttim. Yurtdışındaki maç performansımı da dikkate alan MHK, erkek hakemlerle aynı atletik performansı sağlamam koşulu ile bu kadronun sınavlarına girebileceğimi belirtti. Bu ülkemiz adına bir ilk oldu ve bunu başararak o kadroya giren ilk kadın hakem oldum.

Ama hiç 3 büyüklerin maçında görev almadınız. Bunun nedeni neydi?

Kadrodaki erkek hakemlerle aynı eğitimler aynı atletik testlere tabi olmama rağmen üç büyüklerin müsabakalarında maalesef görev alamadım. Ülkemizin kazanma odaklı futbol oluşumu yöneticilerimizi tedirgin ettiği için bir kadın hakemi üst düzey bir maçta görevlendirme konusunda cesaretlendiremedi diye düşünüyorum.

Türkiye’deki bu ön yargıların sebebi ne sizce?

Sporu erkeğin atletik yapısı ile bütünleştirerek erkeğe özgü bir etkinlik olarak görme, erkeği toplumda egemen olarak kabul eden ataerkil anlayış ve kadına biçilen toplumsal cinsiyet rolleri önyargıları berberinde getiriyor. Yıllarca “Kadınlar futboldan ne anlar? Ofsaytı biliyor musun?“ sorularıyla karşılaşarak önyargılarla mücadele etmek zorunda kaldım. Futbolun içindeki kadın sayısı arttıkça bu önyargılar kırılabilir.

Dünya Kupası'nda iki kez görev aldınız.

UEFA, maçlarımdaki performansımı yeterli bulunca UEFA hakem kurulu tarafından FİFA Kadınlar Dünya Kupası'na ismen iki kez davet edildim. Bu da benim için hayallerimin gerçekleştiği anlardı.

Türkiye’deki hakem performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz. VAR sizce tartışmaları neden bitirmedi?

Yine tekrarlayacağım ama futbol anlayışı kazanma odaklı olunca hakemler çok gündemde kalıyor. Hakem kadrosunu yeterli buluyorum ama revizyona ihtiyaç var. Daha farklı, genç, yetenekli isimlerin ön plana çıkmaları gerekiyor. Yönetimsel anlamda da sorunlar yaşanıyor. Teknolojik altyapımız uygun ve hazır olmadan, hakem eğitimleri tam anlamıyla verimli bir şekilde tamamlanmadan sistemi uygulamaya başlayınca sorunlar da her geçen gün çoğaldı, kulüpler fayda beklerken zarar görmeleri kaçınılmaz oldu.

Frappart devrimdir!

UEFA'nın İstanbul'daki Liverpool-Chelsea Süper Kupa finaline bir kadın hakem olan Stephanie Frappart'ı ataması tüm dünyada kadın hakemler adına bir devrim yarattı. UEFA cinsiyetçi eşitlik ilkesini benimsediğini gösterdi. Umarım bizde de kadın hakemler hak ettiği görevleri alır. Bir kadın hakem olarak idolüm Lale Orta'ydı. Kendisiyle Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev yapma mutluluğu da yaşadım. En beğendiğim hakemler: Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık.

Evine git yemek yap!

“Erkek egemen bir camia olduğunu bilerek başlamıştım hakemliğe ve tabii ki orda kalabilmek, kendimi kabul ettirebilmek, ‘ben de varım' diyebilmek çok kolay olmadı. Sürekli sizi dışarıda tutmaya çalışan bir sistem var ve siz tutunmaya çalışıyorsunuz. Mücadeleyi seven bir yapıya sahiptim, pes etmedim. Elimden gelenin en iyisini yaparak kariyerimi noktaladım. Müsabaka yönetirken fiziksel değil ama sözlü tacize birçok kez uğradım. Bunların çoğu cinsiyetçi söylemlerdi. ‘Sen ne anlarsın futboldan, evine git yemek yap, bulaşık yıka' gibi… Ülkemizde kadına şiddet ve taciz maalesef giderek artıyor. Ben bunu temelinin çocukluk yıllarından kaynaklandığını düşünüyorum. Çocukluğunda şiddet gören, sevgisiz büyüyenler yetişkinliklerinde şiddet uyguluyor ve tacizde bulunuyor. Anneler ve babalar olarak çocuklarımıza ihtiyaçları olan sevgiyi, ilgiyi, saygıyı göstererek onlara iyi rol modellik yaparak büyütürsek bunun önüne geçebiliriz.”

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‘Derbi yönetmek Dünya Kupası’ndan zor’

“Ülkemizde derbi yönetmek Dünya Kupası'nda maç yönetmekten daha zor. Bu maçları yönetmenin zorluğu derbilerde oynanan futbolun kalitesi değil oyuncular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarların menfaat odaklı yaklaşımlarından kaynaklanıyor. Bu nedenle yurtdışından gelmesini istediğimiz hakemler burada dünya hakemliğine mal olmuş Cüneyt Çakır'dan ya da Ali Palabıyık'tan daha iyi olamazlar hatta başarısız olurlar. Ülkemizde dünya hakemliğine mal olmuş FİFA hakemlerimiz var ve derbileri, rahat bırakıldıkları zaman başarıyla yönetebilirler. Şu an için bir kadın hakemin ülkemizde derbi yöneteceğini çok mümkün görmüyorum.”