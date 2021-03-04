Selahattin Baki: Hepsinin cevabı verilecek

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşılaşmanın ardından konuştu.

Bitlis'te yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlere baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Baki, “Bitlis'teki helikopter kazası sonucu maalesef şehitlerimiz var. Bu akşam hepinizin affına sığınarak futbol konuşmak istemiyorum, şehitlerimize saygı göstermek istiyorum. Ama bu demek değildir ki dün akşam rakibimizin maçında yaşanan bazı olaylar ve daha sonra rakibimizin bazı yöneticilerinin verdiği demeçlerle ilgili cevabımız olmayacak. Hepsinin cevabını vereceğiz. Keza bugün de maç esnasında ve maçtan sonra yaşanan olaylar var. Hepsinin cevabı verilecek. Ama dediğim gibi şehitlerimiz var ve ulusumuzun başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.