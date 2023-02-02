Selahattin Baki’den Ali Palabıyık’a: Şeref, haysiyet yoksunu Ivan Bebek’i geçti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Ali Palabıyık ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Adana Demirspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe’de, maçın hakemi Ali Palabıyık’a tepki dinmiyor.

Sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Adana’da oynanan karşılaşmanın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Palabıyık’ın, istifa eden MHK yönetimi tarafından atandığını söyleyen Baki, “Yıllardır burada yer etmiş, anti Fenerbahçe lobisi, MHK içine çöreklenmiş zihniyet, giderayak son bir darbe vurdu Fenerbahçe’ye” ifadelerini kullandı.

Ali Palabıyık’ın alt ligde bile maç yönetmemesi gerektiğini söyleyen Baki, “Ivan Bebek diye bir şeref, haysiyet yoksunu hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum, onun da önüne geçti bu performansla.” dedi.

Selahattin Baki’nin maç sonu açıklamaları:

“Bu akşam sadece bu sezonun değil, son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Vücut lisanı, verdiği, vermediği kararlarla her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir. Varsa örneği onu da konuşalım. Gol atıyoruz, net bir gol sayılmıyor. Üç tane net penaltımız verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı.”

“ŞEREF, HAYSİYET YOKSUNU HAKEMİ GEÇTİ”

“Başta Fenerbahçeliler olmak üzere, tüm futbolseverleri iyi hatırlar. Ivan Bebek diye bir şeref, haysiyet yoksunu hakem vardı. Ali Palabıyık’ı tebrik ediyorum, onun da önüne geçti bu performansla. Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maça? Kim verdi bu emri Fenerbahçe’yi katletmen için. Sayın Büyükekşi soruyorum size. Bu maçın şifresi çözülmeden, Türk liginin şifresi çözülemez. Yeter artık.”

“ALT LİGDE BİLE GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

“Sivasspor-Galatasaray maçında ‘ofsaytımsı’ skandalıyla rakibimize 3 puan. Bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabıyık’ı, Fenerbahçe maçını bırakın alt lig maçında bile görmek istemiyoruz. Ivan Bebek örneği çok önemli. O günden beri gördüğün en net camianın katledilişi. Hakemle tartışıyoruz, vücut lisanındaki rahatlık, aleyhimize verdiği kararlardaki gülümsemeleri, sporcumuza karşı kullandığı üslup.”

“HERHALDE ÖNCEKİ HAYATINDA PORTEKİZLİYDİ”

“Türkiye’nin en çok kırmızı kart gören takımıyız, en centilmen teknik direktöre sahibiz. Bir tane saha dışı yorum yapmamış insan. Bu adam ne Türkçe biliyor, ne İngilizce biliyor. Herhalde Ali Palabıyık önceki hayatında Portekizliydi. Çok iyi Portekizce konuşuyor. Jesus’a kırmızı kart gösteriyor.”

“BU LİGİ ŞAMPİYON BİTİRİRİZ”

“Artık iyiyi, kötüyü, onu sevmiyoruz, buna muhalifizi bırakalım. Nelerle uğraştığımızı görüyorsunuz. Beraber olalım. Bu savaşta ya beraber kaybedeceğiz, ya beraber kazanacağız. Ama biz birlik olursa bu ligi bitiririz, şampiyon bitiririz.”

“SON BİR DARBE VURDULAR”

“Son bir kere daha Sayın Büyükekşi’ye soruyorum. Ali Palabıyık yönetimi hakkında ne düşünüyor. MHK yönetiminin değişimi ne kadar yerli yerinde olduğunu bir kere daha gördük. Yıllardır burada yer etmiş, anti Fenerbahçe lobisi, MHK içine çöreklenmiş zihniyet, giderayak son bir darbe vurdu Fenerbahçe’ye. Bundan sonrası artık TFF’de ve Sayın Büyükekşi’de.”

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