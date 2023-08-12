Selahattin Baki’den olay sözler: Fred’e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalıştılar

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Fred'in transferi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Manchester United’ın Brezilyalı yıldızı Fred ile anlaşmaya vardı. İmza için İstanbul’a gelen Fred ile birlikte havalimanında bulunan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fred ile rakiplerinin de ilgilendiğini söyleyen Selahattin Baki, şunları söyledi:

“Fred’i elinden kaçıran bazı rakiplerimiz var. ‘Biz bir aydır ilgilenmiyoruz’ deseler de bizler İngiltere’deyken bizzat şahidiz. Kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca, çünkü orada dostlarımız var, Manchester United dik durunca, Fred’e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak, ben hep söylüyorum; Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz.”

Transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Selahattin Baki, “Bütün camiamıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başkanımıza, verdiği güçten dolayı teşekkür ediyorum. Mario Branco ve Okan Özkan’a teşekkür ediyorum, 7/24 uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere’de. Nihayetinde Fenerbahçe camiası ve yönetimi, ortaya niyet koymak istedi. Bu refleks önemliydi. Fenerbahçe’nin alışık olduğu isimler, böyle isimlerdir. Kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. İhtiyacımız vardı. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa, biz istiyorsak gider alırız demiştik, öyle oldu” ifadelerini kullandı.