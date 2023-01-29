Selçuk İnan: Şu andan itibaren onu düşünüyorum ben

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçının ardından bariz ve bireysel hataların bu sonucu doğurduğunu söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-1 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Selçuk İnan, Ülker Stadı’ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, kendileri için zor bir maç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Skordan dolayı biraz zor oldu. Bir de biraz üzüldük. Aslında maça tam istediğimiz gibi başladık diyebilirim. Bir hafta bu şekilde çalıştık, rakibin zaaflarını ve güçlü yanlarını biliyorduk. Öne de geçtik, her şey planladığımız gibi gidiyordu. Ancak böylesine maçlarda büyük takımlara karşı oynadığınız zaman, oyuncu kalitelerini de göz önünde bulundurduğunuzda, bariz, basit bireysel hatalar bu tür skorları doğurabiliyor. Sizi hemen cezalandırabiliyorlar. Oyuncularımla özellikle konuşmuştum. İyi mücadele yanında, top bize geldiğinde iyi oynamalıyız, kendi anlayışımız, organizasyonumuz var. En nihayetinde en az riskle, hatayla oynamamız gerektiğini söylemiştim ama olmadı. Gelen ikinci gol bizi düşürdü. İkinci yarıda da aslında tutunmak için stratejimiz vardı ama erken yediğimiz gol ve sonrası baz aldığım bölüm olmadı benim için. Puan veya puanlar almak istiyorduk, geride kaldık. Asıl maçlarımız gelecek. Çok önemli Giresun maçımız var önümüzde. Şu andan itibaren onu düşünüyorum ben.”

“GEREKLİ TAKVİYE YAPILACAKTIR”

Çıkış planı olup olmadığı ve yeni transferler yapıp yapmayacakları sorulan Selçuk İnan, “Şu an net bir şey söyleyemem. Kurumsal bir takımız, bunun üzerine de çalışıyorlar. Biz de kafa yoruyoruz, takım için en iyisi, faydalısı hangisiyse istişare edip gerekli yerlere takviye yapılacaktır. Transferden çok oyunumuzu nasıl geliştiririz, nasıl puanlar alırız, ben onun hesabındayım. Ligin önemli takımlarına karşı mücadele ettik, kolay değildi bu takımlara karşı puanlar almak” diye konuştu.

Selçuk İnan, Arda Güler ve Zajc’ın bir arada oynamasını bekleyip beklemediği sorusuna karşılık da, “Sürpriz olmadı. Çünkü hocaları böyle değişiklikler yapıyor ama ikisi bir arada oynamamıştı. Çok önemli oyunculara sahipler, farkındaydık. Böyle başlayabileceklerini ben daha çok tahmin etmiştim ama biz kendi tarafımıza bakıyoruz. Oyun planladığımız gibiydi, yolundaydı ama sonunu getiremedik” dedi. (AA)