Selçuk İnan’a özel görev

Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan, Galatasaray'ın duran top problemine el atıyor.

Mesut YILDIRIM

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67 kornerden sıfır gol… Son dört senede direkt frikikten atılan tek gol… Duran toplarda devam eden başarısızlık… Kaçan penaltılar… Galatasaray'da, serbest vuruş sıkıntısını kalıcı olarak çözmek için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılı kulübün son 10 yılına damga vuran isimlerden olan ve artık teknik ekipte Fatih Terim'in yardımcısı olarak yer alan Selçuk İnan, gündemden düşmeyen probleme el attı.

ORGANİZE İDMAN!

Galatasaray’daki 59 golünün 14'ünü (yüzde 23) direkt frikiklerden bulan, korner ve serbest vuruşlardan sayısız asist yapan İnan, takımı duran top çalıştırmaya başladı. Selçuk İnan, her idmanın ardından belirlenen oyuncularla en az yarım saat frikik ve serbest vuruş çalışması yapıyor. Ayrıca takımın duran topçuları da netleştirildi. Cicaldau sahada olduğunda frikik ve penaltıları kullanacak. Kornerler için özel çalışmalar yapılıyor. Pasla başlangıç ve arka direk organizasyonları deneniyor.