Semih Kaya Yeni Malatyaspor’dan ayrıldı! Galatasaray iddiası…

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Semih Kaya, takımdan ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile görüştüğü iddia ediliyor.

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Süper Lig’de 1,5 yıldır Yeni Malatyaspor’da forma giyen Semih Kaya, kümede kalma mücadelesi veren ekiple yollarını ayırdı. 30 yaşındaki savunma oyuncusunun eski kulübü Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığı iddiaları kamuoyunu meşgul ediyor.

Yeni Malatyasapor’dan yapılan açıklamada, “1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz” denildi.

Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya, 2011-2017 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giydi. 2017’de Çekya takımlarından Slavia Prag’a transfer olan Kaya, Ocak 2019’da kiralık olarak Galatasaray’a geldi. Kaya, 2020 sezonu başında bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.