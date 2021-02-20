Semih Tokatlı: “Sevinçli ama üzüntülüyüz”

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, “Öncelikle Galatasaray takımını tebrik ediyoruz. Ardından da verdikleri mücadeleden, oynadıkları oyundan dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. İlk yarıda ilk 15 dakikalık bölümde defansımızın arkasına atılan topla iki pozisyon verdik. Sonuçta bir tane de gol yedik. Ama sonra tamamen oyunun inisiyatifini aldık. Devreye beraberlikle girecek pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Özellikle ikinci yarıda oynanan futbol, kurduğumuz baskı, kaleye atılan 24 şut, yüzde 72 topla oynama ve bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi. Tabi sonuçta golü atamıyorsanız kazanamıyorsunuz. Topla oynama oranı da çok önemli değil ama girdiğimiz pozisyonlarda birini atmanız lazım. Beraberliği yakalasak sahada gösterdiğimiz inançla galip geleceğimizi de biliyorduk ama olmadı. Sonuçta oyuncularımızın verdiği mücadeleden dolayı mutluyuz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Pas oyununu, pozitif futbolu oynayacağız. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağız. Çok çalışıyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki haftalarda da tekrar üst seviyeyi yakalayacağız ve iyi futbolla herkesi memnun edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Kapanan takımları açmak bütün takımlar için zordur”

Bir gazetecinin bu sene kapanan her takımın Alanyaspor'dan puan almasıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine konuşan Tokatlı, “Dünya literatüründe, dünya futbolunda kapanan takımları açmak bütün takımlar için zordur. Bu bizim için de öyle. Avrupa'da oynanan maçları da görüyoruz ki kapanan takımları kolay kolay açamıyorsunuz. Sadece bir tane gole bakıyor. Gol attıktan sonra da tabi ki netice değişiyor. Bizim amacımız, tabi ki bunun üzerine çalışıyoruz ama çok kolay olmuyor ki içeride bunu Galatasaray takımına karşı oynamak bizim için sevinçli ama üzüntülüyüz ki galip gelemedik, puan alamadık. Diğer maçlarda bunu açacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.