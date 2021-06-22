Senegal’in iyi meleği Sadio Mane! Şimdi de hastane yaptırdı…

Liverpool’un yıldız futbolcusu Sadio Mane, memleketi Senegal’in Bambali köyüne yaptığı yardımlara bir yenisini ekledi. Mane, bir hastane inşaatının finansmanı olarak ülkesinde kahraman statüsüne neden layık olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Haziran ayı başında milli takım maçı için ülkesine giden Mane, hastane projesi için Devlet Başkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Mane, inşaatı için 450 bin Sterlin’den fazla para harcadığı hastane için tıbbi personel katkısı istedi.

Görüşme sonrası cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Senegalli milli futbolcu Mane, Perşembe günü Başkan Macky Sall tarafından kabul edildi. Bambali’de bir hastanenin inşası da dahil olmak üzere sosyal faaliyetleri hakkında Devlet Başkanı ile fikir alışverişinde bulundu. Devletten sağlık personeli için yardım istedi” ifadelerini kullandı.

İspanyol gazetesi AS, Mane’nin finansman olduğu hastanenin bölgedeki ilk tıbbi tesis olacağını duyururken; doğum bakımı, diş hekimliği ve muayene odalarından oluşan hastanenin Bambali çevresindeki 34 köye hizmet vereceği belirtildi.

BAMBALİ’NİN İYİLİK MELEĞİ

Sosyal yardımları ile bilinen Mane, Bambali’deki altyapı projelerine ilk kez yardım etmiyor. Daha önce bir ortaokul ve kendi adını taşıyan bir süpermarketin yapımında yer aldı. Deneyimli futbolcu sezon bitiminde düzenli olarak ülkesine gelerek zamanını burada geçiriyor. Mane ve ortaklarının gelecekteki projeleri, Bambali’ye postane ve benzin istasyonu da dahil olmak üzere birçok projeye fon sağlamak.

“ONLAR İÇİN KENDİMİ FEDA EDERİM”

Daha önce verdiği bir röportajda Bambali’nin kendisi için önemine değinen Mane, şu ifadeleri kullanmıştı: Bana itici güç oluyorlar. O insanları görünce onları gururlandırmak için daha da çaba sarf etmek istiyorsunuz. Benim için yaptıklarının karşılığını vermek zorundayım. Köyümde çok harika futbolcular vardı ancak hiç başarılı olamadılar. O yüzden benim durumum onlar için çok özel. Bu seviyelere gelmem için her gün dua ettiler; çünkü benimle gurur duyacaklardı. Ben motive oldukça, benim performansım yükseldikçe onlar daha da heyecanlanıyorlar. Sanırım onları gururlandırmak için kendimi feda ederim.”