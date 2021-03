Senegalli oyuncu Magaye Gueye’nin testinde kokain tespit edildi

Ülkemizde Adanaspor ve Osmanlıspor formaları da giyen Magaye Gueye, Dinamo Bükreş’te “kokain skandalı”na karıştı.

Romanya Kupası’nda oynanan Steaua Bükreş ile Dinamo Bükreş arasındaki mücadelenin ardından yapılan doping testlerinde 30 yaşındaki oyuncuda kokain tespit edildiği ifade edildi.

Sporx’te yer alan habere göre; oyuncuya verilecek cezanın yapılacak detaylı kontrollerin ve itirazın sonucunun sonrasında belli olacağı kaydedildi. Romanya basını tekrar teste girecek Magaye Gueye’nin yine pozitif sonuç vermesi halinde 2 yıla kadar men cezası alacağını ayrıca Dinamo Bükreş Kulübü’nün de oyuncuya dava açabileceğini yazdı.

2015-2019 yılları arasında Adanaspor ve Osmanlıspor’da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 maçta 3 gol attı.

BREAKING: Former Everton striker Magaye Gueye tests positive to cocaine following Dinamo’s cup game vs FCSB in the Romanian Cup last month.

Dinamo itself asked for a anti-drug test because they found FCSB’s physical form to be suspicious. The fun! pic.twitter.com/5trcSHgQdI

— Emanuel Roşu (@Emishor) March 9, 2021