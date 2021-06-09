Şener Özbayraklı, Galatasaray’a veda etti

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı kulübe veda ettiğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şener Özbayraklı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Galatasaray camiası;

2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum.

Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı…

Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, idari kadroya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim”

BAŞAKŞEHİR İLE İMZALADI

Öte yandan deneyimli oyuncu Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Şener Özbayraklı, Başakşehir ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir Kulübü’nden Şener Özbayraklı’nın transferi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, serbest statüde olan milli futbolcu Şener Özbayraklı'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Uzun yıllar Türkiye'nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”

31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.