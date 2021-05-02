Şenol Demir tarihe geçti

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta şampiyon olan Diyarbekirspor’da Teknik Direktör Şenol Demir, Diyarbakır tarihinde profesyonel takımlarda hem teknik adam hem futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Demir, çok mutlu olduğunu söyledi. Demir, “4 sezon Diyarbakırspor forması giyip Süper Lige yükselme başarısı yaşadıktan sonra hoca olarak da şampiyon olmayı çok istiyordum. Rabbim bunu da nasip etti. Yönetim ve futbolcularla el ele gönül gönüle vererek başardık. Dualarını eksik etmeyen camiamıza ve taraftarlarımıza hediye olsun” dedi.

Diyarbekirspor eski günlerini hatırlattı

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 68 puanla şampiyonluğa uzanan Diyarbekirspor, kentin 8 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Diyarbekirspor’a şampiyonluk ve Arnavutköy Belediyespor’a da Play -Off için 1 puanın yeterli olduğu maç 0-0 biterken hakemin son düdüğü ile beraber büyük sevinç yaşandı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular sahada sevinç gösterisinde bulunarak şampiyonluğu kutladı. Mutluluk tablosu İstanbul sokaklarına da yansıdı. Kısıtlamaya rağmen bir gurbetçi taraftarlar araçlarıyla konvoy yaparak zaferi kutladı.

Maça gidemeyen binlerce taraftar sosyal medyada paylaşımlar yaparak duygularını dile getirdi. Deplasmanda yenilmeyen yeşil-kırmızılı takım, aynı zamanda 145 takımlı Türkiye liglerinde deplasmanda en az gol yiyen takım oldu. Diyarbekirspor, sezonun ikinci yarısında hiç yenilmedi.