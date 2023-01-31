Şenol Güneş: 1-0’dan sonra oyunu tutabilseydik, lehimize dönebilirdi…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 22. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa değerlendirmeler yapan Güneş, fizik ve tempo olarak düşük kaldıklarını söyledi. Karagümrük’ün dinlenerek geldiğine dikkat çeken Güneş, yaptıkları top kayıplarının oyun planlarını bozduğunu söyledi.

Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic transferiyle ilgili “Henüz gelmedi. Bir şey söylemek doğru değil” diyen Şenol Güneş, sakat ve cezalı oyuncularla ilgili de konuştu:

“Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Tempolu oynamamız gerekiyordu. Rakibin orta saha ve hücumda etkili pas yapan ve atağı sonuçlandıran oyuncuları vardı. Üç günde bir maç oynanan dönemdeyiz. Rakibimiz oynamadığı için avantajlıydı. Bugün fizik temposu olarak hızlı oynayamayınca rakibe avantaj oldu.”

“YORGUNLUK VARDI”

“İkinci yarıya kontrollü başlamayı düşünürken bizden kaynaklanan hatayla golü yedik. Bugün genel bir yorgunluk vardı. Üst üste oynanan maçlardan sonra golü yedikten sonra rakibin üstüne giden takım olgusunu oluşturamadık. Biz top kaybı yaptıkça onlar da kontratağa çıkmaya çalıştı.”

“YETERİ KADAR BASKILI OYNAYAMADIK”

“Rakibi kendi sahamıza getirmeden oynamamız gerekiyordu. Hafta arasında dinlenen takım Karagümrük’tü, avantajı da kullandılar. Bu tip takımlara karşı baskılı ve tempolu oynamak gerekiyor. Yeteri kadar yaptığımız söylenemez. golden sonra oyun lehimize geçmeliydi, bunu sağlayamadık.”

“OYUNU TUTABİLSEYDİK LEHİMİZE DÖNEBİLİRDİ”

“Amir Hadziahmetovic ile ilgili bir şey söylemek doğru değil. Gedson cezalı, Tayyip sakatlanıp çıktı, Welinton’un kasığında ağrı vardı. Eldeki oyuncuların durumuna da bakmak lazım. Bazı mevkilerde çok büyük boşluklar oluyor. Bugün 1-0’dan sonra oyunu tutabilseydik oyun lehimize dönebilirdi. Ya rakibi iyi karşılayıp koşacaksınız, ya topu tutup rakibe vermemek lazım. Biz de çıkışta çok top kaybı yaptık.”

“2 PUAN KAYBETTİK”

“Hafta sonu iyi bir takımla oynayacağız. Bize göre bu deplasman İstanbul’da olduğu için avantaj olacak. Kaybettiğimiz 2 puan var, üzgünüz.”

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