Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ’a reçeteyi sundu
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşen tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, yol haritasını sundu.
Pendikspor beraberliği ile Trendyol Süper Lig'deki ilk puan kayıplarını yaşayan Beşiktaş'ta gözler yapılması planlanan transferlere çevrildi.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yapılması gereken hamleleri tek tek sıraladı.
Kaliteli iki transfere ihtiyacı olduğunu belirten Şenol Güneş, takım içindeki dengelerin korunmasını da istedi.
İşte tecrübeli teknik direktörün başarı reçetesi…
- Takıma vites artıracak, yaratıcı bir on numara.
- Aksayan defans hattı için acil kaliteli bir stoper.
- Cenk Tosun ve Salih Uçan'la kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması. Takımdaki yerli-yabancı oyuncu maaş dengesinin sağlanması.
- Üç yıldır devam eden maç başı prim uygulamasından vazgeçilmemesi.
- Taraftarı tribüne çekmek için gerekli adımların atılması.
AKLI AVRUPA’DA
Beşiktaş’ın Avrupa'daki son 22 galibiyetinin 21'inde imzası bulunan Şenol Güneş, Konferans Ligi'ne büyük önem veriyor.
Beşiktaş'ın yeniden Avrupa vitrininde yer alması gerektiğini belirten Şenol Güneş, oyuncularından kritik Dinamo Kiev maçında tam konsantrasyonla sahaya çıkmalarını istedi.