Şenol Güneş: Bana oyuncu ekonomik sorunla gelmesin, gerisi bende

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2-1 kazanıp play-off turuna yükseldikleri Neftçi maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi’yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükselen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarının başında yaptıkları 3 değişiklikle oyun kalitesini arttırdıklarını ve galip geldiklerini söyledi.

Beşiktaş Park’ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, “Mağlubiyetten galibiyete geçtik. Maça iyi başladık. Hücumda etkinliğimiz yoktu. Az pozisyonumuz vardı. Rakibin çıktığı pozisyonda golü yedik. İkinci yarıda tamamen oyuna hakim olduk. Golleri bulduk. Sezon başı olarak bazı oyuncular istenilen seviyede değil. Genç oyuncularımız iyiydi. Dinamo Kiev maçına bakacağız. İlk maç deplasmanda. Umarım Dinamo Kiev’i yenip turu geçeriz. Üç günde bir maç yapacağız. Rotasyon da yapmak istiyorum. Oyuncular ellerinde gelen gayreti gösterdi. Taraftar da olağanüstü destek verdi.” ifadelerini kullandı.

Geriye düşmelerine rağmen iyi bir reaksiyon verdiklerini aktaran Güneş, “Savunma ve hücumu iyi yapmamız gerekiyor. Basit gol yedik. Oyuncu değişiklikleriyle kalite farkı ortaya çıkıyor. İkinci yarıda iyiydik. Son bölümde gereksiz ortalar yaptık. Takımda olumsuz bir taraf görmüyorum.” diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş’a transfer olması beklenen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov’u birçok mevkide oynayabildiği için tercih ettiklerini aktardı.

“MAAŞLAR ÖDENMEZSE CAMİALARIN İŞİ ZOR OLUR”

Şenol Güneş, bu sezon takımların yüksek transfer bedelleri ve maaşlarla yaptıkları transferlerin ekonomik sıkıntılar oluşturacağı endişesi taşıyıp taşımadığıyla ilgili bir soruya şu şekilde cevap verdi:

“Kulüplerin yürüyebilmesi için ekonomik olarak iyi kararlar alıp uygulayabilmesi gerekir. Maaşlar ödenmezse camiaların işi zor olur. İlk defa Beşiktaş’ta geldiğimden beri personel de dahil hiç kimsenin ödemesinde bir aksama yok. Bu, önemli bir şey. Bu dengeler bozulduğu zaman futbol oynanmaz. Bana oyuncu ekonomik sorunla gelmesin, gerisi bende. Herkes para dağıtıyor gibi geldi. Arap ülkelerinin de etkisi var. Herhalde iyi paralar kazanıp iyi transferler yapıyorlar.”

Neftçi Teknik Direktörü Adrian Mutu ise karşılaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “55. dakikaya kadar iyi oynadık. İkinci yarıda fiziksel olarak oyundan düştük. Sahada iyi bir karakter ortaya koyduk. Sonuna kadar mücadele ettik ancak tur için yeterli olmadı.” şeklinde görüş belirtti. (AA)

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