Şenol Güneş, Beşiktaş’ı silbaştan yaratacak! Gidecekler…

Beşiktaş ligde istikrarsız, kupadan elendi, Şenol Güneş neşter vurmaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam, transfer için yönetime kesin raporunu verdi.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig'deki istikrarsız sonuçların ardından Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in pek çok oyuncudan memnun olmadığı ve siyah-beyazlılarda köklü revizyonun kapıda olduğu belirtiliyor.

Deneyimli çalıştırıcının, 6 oyuncu ile yolların ayrılması ve en az 4 takviye yapılması gerektiğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Maddi sorunlar nedeniyle, bu değişimin ara dönemde mi sezon sonunda mı yapılacağı belli değil.

SADECE GEDSON FERNANDES

Defans hattında Welinton geçerli not alamadı; gençlerden Emrecan kupadaki performansı ile sınıfta kaldı. Orta sahada Gedson Fernandes dışında tatmin eden ikinci bir isim yok. Hücum hattında N'Koudou istikrarsız, üretkenlikten uzak. Dele Alli de takıma giremeyecek kadar kötü. Güneş'in, Atiba ve Masuaku'dan da memnun olmadığı biliniyor. Yönetim ile görüşen Beşiktaş'ın hocasının, takımın daha fazla yıpranmaması adına transferlerin en kısa zamanda gerçekleşmesini istediği öğrenildi.

CENK TOSUN PANİĞİ

Cenk Tosun'un sakatlanması, Beşiktaş'ta moralleri bozdu. Deneyimli forvetin Kayserispor maçına yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Cenk oynayamazsa Güneş, elindeki tek forveti kullanacak: Muleka. Yine Ankaragücü maçında sakatlanıp çıkan Gedson Fernandes'in durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.