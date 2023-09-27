Şenol Güneş: Bizim adımıza utanç verici

Deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş mağlubiyetin utanç verici olduğunu söyledi.

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Süper Lig’de 3’üncü haftanın erteleme maçında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-2 yendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, alınan sonuç için takımına kızgın olduğunu belirterek, ”4 gollük bir mağlubiyet bizim adımıza utanç verici. Ne olursa olsun daha etkili oynayabilirdik. Rakibini direncini kıramadık. Rakibin kontralarına cevap veremedik. Bizim için kötü bir akşamdı. Sahaya kazanma hırsıyla çıktık ama iki deplasman maçında da yumuşak kaldık. Aynı hataları yaptık. Aynı pozisyonlardan golü yedik. Oyun disiplininden kopmalar ve bireysellikler vardı. Değerlendirmeleri yapacağız. Beklentilerim karşılık bulmadı. Bu bizim futbolumuz değildi. Taraftarların kaybedince tepki vermesi normal. Fakat bu tür konuşmalar kulübe zarar verir. Bizim oyuncularımızın yönetimden beklentisi yok çünkü her şey yapılıyor. Bu konulara girmem doğru olmaz. Sonuç olarak 6 maçta 8 puan kaybı bizim için doğru değil. Her şey bitti diye düşünmek yerine ayağa nasıl kalkarız? düşüncesinde olmak önemli. Pes etmek yok. Oyuncularım zaten iyi oynamazlarsa bunun zararını yönetim değil ben çekerim” dedi.

PATRICK KLUIVERT: KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ



Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ise geçen hafta Kasımpaşa maçı nedeniyle ağızlarında acı bir tat kaldığını söyleyerek, ”Bu maçta kadromuz farklıydı ama sahaya çıkan herkes yüreğini ortaya koydu. Kazandığımız için çok mutluyuz. 4-0’ı korumak isterdik ama olmadı. Yine de çok mutluyuz. Adana halkı için özel bir galibiyet oldu. İzzete ayrı parantez açmak isterim. Oyuna alabilmek ve gösterdiği performans beni çok mutlu etti. Ben de onun gibi gençken şanslarımı değerlendirmek için çabalıyordum. Kolay bir deplasman olmadığımızı yine gösterdik. Taraftarlarımızla çıktığımız maçlarda rakiplerimizin buradan istediklerini kolayca alamazlar” diye konuştu.

Kluivert ayrıca Belhanda’nın maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sağ gözünün net görmediğini ve tedbir amaçlı geceyi hastanede geçireceğini belirtti.