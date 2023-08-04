Şenol Güneş: Bundan kimse memnun olmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0'lık Tirana galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana’yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek tur atlayan Beşiktaş’ın teknik direktör Şenol Güneş, iki maçı kazanarak tur atlamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, “İki maç kazanarak tur atlamak bizim için önemli. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bizim için güzel bir akşam oldu.” diye konuştu.

SAHA ZEMİNİNE ELEŞTİRİ

Saha zeminini eleştiren Güneş, “Stadyum çok güzel. Konferans Ligi finali de burada oynandı. Bu kadar olumsuz saha olması doğru değil. Böyle bir stada daha güzel bir zemin yakışır. Rakibe, sahaya, sıcak havaya uyum sağlamak önemliydi. Saha koşullarında oyun kalitesini aşağı düşürdük.” ifadelerini kullandı.

AMARTEY YORUMU

Beşiktaş’taki ilk maçında gol atan Daniel Amartey ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, “Amartey, geç geldi, idmansızdı. Belki daha kısa süre oynatabilirdik ama Necip sakatlandı. Uyumlu bir şekilde verimli oynadı. Onana da Semih de iyiydi.” değerlendirmesinde bulundu.

MAÇ ÖNCESİ OLAYLAR

Maç öncesinde taraftarların çıkardığı olaylara da değinen Güneş, “Şiddeti, kötü görüntüleri istemeyiz. Geldiğimizden beri dostluk içindeyiz. Arnavutluk ve Türkiye ilişkileri iyi diye düşünüyorum. Saha içindeki görüntü iyi olmadı. Bundan kimse memnun olmaz. Şiddeti doğru bulmam. Taraftarlar takımlarına tezahürat ile destek olur, bu kötü görüntüler sadece zarar verir. İki takımın taraftarı daha sonra coşkuyla takımlarına sahip çıktı. Kötü görüntüler düşmanlığa sebep olur, biz buna alet olmayacağız.” dedi.

Sakatlanarak oyundan çıkan Selmani’nin durumuna üzüldüğünü söyleyen Güneş, 3. ön eleme turundaki rakipleri Neftçi Bakü’yü de tur atladıkları için tebrik etti. (AA)

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