Şenol Güneş direniyor, ibre Aykut Kocaman’ı gösteriyor!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sunum yapan Şenol Güneş, görevini bırakmak istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Özdemir'le görüşmesinde kendi döneminde yapılanları anlattı, Dünya Kupası’na katılma şanslarının az olmadığını vurguladı. Yöneticilerin büyük bölümü ise ‘dostane’ bir ayrılık istiyor.

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Futbolun birinci gündem maddesi A Milli Takım ve teknik heyetin geleceği. Hollanda hezimeti sonrası kırmızı alarma geçen Türkiye Futbol Federasyonu dün Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya geldi. Riva'daki buluşmaya Başkan Nihat Özdemir, yöneticiler ve Güneş katıldı. Hollanda maçı sonrası istifa edebileceğine dair işaretler veren tecrübeli çalıştırıcının, Özdemir ve ekibine dün bir sunum yaptığı öğrenildi. Güneş, kendi döneminde yapılanları anlattı. Özetle Dünya Kupası treninin kaçmadığı vurgulandı ve bir rapor sunuldu.

TAZMİNAT DA AKILLARDA

Edinilen bilgilere göre Şenol Güneş, görevi bırakmaya yanaşmıyor. Elindeki kadronun Katar 2022 vizesi alacağına inanan Güneş, kalan dört kader maçını kazanacak güçte olduklarını savunuyor. Dünkü toplantıdan ayrılık kararı çıkmadı. Buna rağmen yöneticilerin büyük bölümü Nihat Özdemir'e ayrılık konusunda görüş bildirdiği öğrenildi. Ayrıca, tecrübeli hocanın 30 milyon TL'lik tazminatı da konuşuldu. TFF kurmaylarının, hem yüklü tazminat hem de kamuoyu baskısıyla kesin bir karar vermeden önce istişareler yapacağı öğrenildi.

İBRE AYKUT KOCAMAN’I GÖSTERİYOR

Şenol Güneş sonrası dönem için TFF'de hazırlıklar başladı. Kulislerde önemli teknik adamların ismi geçiyor. Liste başındaki isim ise Aykut Kocaman… Halen Başakşehir'i çalıştıran tecrübeli çalıştırıcının ismi, federasyon koridorlarında yüksek sesle dile getiriliyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de daha önce Şenol Güneş olmasaydı Kocaman ile çalışmayı çok istediğini dile getirmişti. TFF yönetimi içinde Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın adları da geçiyor.