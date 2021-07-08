Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası ilk kez konuştu: Euro almıyorum! Ben hırsız değilim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına geçip açıklamalarda bulunu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

EURO 2020 Elemeleri’ni çok iyi geçen ve Dünya Kupası Elemelerine de 7 puanla başlayıp beklentileri arttıran milli takım, EURO 2020’de oynadığı 3 maçta puan alamayınca eleştirilerin hedefi oldu. Turnuvaya erken veda eden ay-yıldızlıların teknik patronu, turnuvanın ardından ilk kez konuştu.

Şenol Güneş’in basın toplantısından öne çıkan sözleri şöyle;

*EURO 2020’de beklentimiz bu değildi. Hayal kırıklığıdır. Oyuncular da çok üzgün. Dönüş uçağında da söyledim. Sonuçlar dışında olumsuzluk olmadı. 15-16 oyuncuyla en az 2-3 kere görüştüm. Travmaydı bu sonuç.

“AFYON YUTMUŞ GİBİ OYNADIK”

*Sert eleştirileri anlıyorum. Bu oyunu içime sindiremiyorum. Haklıyız ama teslim olmak yerine nasıl bir yol çizeceğimizi konuşmak gerekiyordu. Takım ve ülke olarak cesur olmayı, meydan okumayı severiz. Afyon yutmuş gibi uyuşuk bir oyun oynadık.

“YIKILMADIK, YIKILMAYACAĞIZ”

*Asıl hedefimiz oyun olarak yükselerek kendimizi kabul etmek, oyuncuları üst seviyeye çekmekti. Ancak yıkılmadık, yıkılmayacağız. Bu oyuncu grubu ayakta kalacaktır. Zaman zaman kırılmalar olsa bile takılmadan devam etmek.

“2002’DE EN İYİ 3. DEĞİLDİK, ŞİMDİ DE 24. DEĞİLİZ”

*Türk futbolunun kalkınmasını istiyorum. Dünya Kupası’nda üçüncü olduğumuz zaman dünyanın en iyi üçüncüsü değildik. Biz EURO 2020’de 24. olduk diye 24. ülke değiliz. Bizim yerimiz belirlenmedi. Biz yerimizi belirlemeye çalışıyoruz. Bu takım umut verdi. Turnuvada kaybettik ama ortak değerlerimizi kaybetmek istemiyoruz. Herkes konuşacak, tartışacak ama yaralamamaya, kaos ortamı yaratmamaya dikkat etmeliyiz.

*Beklentiyi büyüten de 3 maçı kaybeden de biziz. Yeniden ayağa kalkmamız lazım. Doğru analizlere çok çalışarak, oyun kalitemizi, isteğimizi, yeteneğimizi Dünya Kupası hedefimize doğru kanalize edeceğiz. Bu oyuncu grubuna inanıyorum. Yeni başarılar elde edecekler.

ERKEN KAMP ELEŞTİRİSİNE CEVAP

*Halil İbrahim'i, Kerem'i, Taylan'ı, Ozan'ı, İrfan'ı aldık… Erken kampa girdikleri düşüncesine katılmıyorum. Bu bir toparlama kampıydı. Üç oyuncu da geç geldi, kutlamaları vardı. İlk gelen grupları iki hazırlık maçında değerlendirdik. Kimi alabiliriz, nasıl oynatabiliriz? Burada Halil İbrahim biraz daha göze battı. Abdülkadir çalışıyor ama eski patlayıcılığı yok. Belki 10 gün sonra olabilirdi ama o an o aşamada değildi.

“EURO İLE MAAŞ ALMIYORUM”

*Şu anda kimse para, prim almadı. Çünkü sonuç gelmedi. Katıldığınız zaman verilen para için başarı takdiri yönetimindir. Benim takdirimde olan bir şey değil ama olanı söylüyorum. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim. Ne aldığımı zaten gazeteciler yazıyor ama yine yalan yazılıyor.

*3.2 milyon Euro alıyor yazılıyor. Euro alan bir Türk var mı? Siz döviz alıyor musunuz? Ben almıyorum. Adam bana ‘hırsızsın' diyor. Ben hırsız değilim. Mecbur muyum buna cevap vermeye?

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞMESİ

*Emre Belözoğlu ile görüştüm, doğru. Bir değişim olacak. İki defa görüştüm. Daha da sık görüşebilirim. Herkes yazıyor, doğru. Emre ile ilgili düşüncemi kamuoyu biliyor. ‘Fenerbahçe’de başlamasa bizde başlardı. Sportif direktör olarak başlamasını doğru bulmuyorum’ dedim. Şu an görüşüyoruz sadece.

ENES VE HALİL’İN ANTRENMANDAKİ TARTIŞMASI

*Enes ile Halil İbrahim çift kale yaparken, ‘Biri hiç top atmıyorlar’ dedi. Enes de ağzı var dili yoktur, ‘Ne konuşuyorsun’ dedi. Birbirlerinin üstüne gidiyorlardı, araya girildi. Kavga falan değil. Ben yumrukları kavgaları küfürleri biliyorum ama buna rağmen başarı da geldi. Keşke kavga olsaydı, hırslanırlardı belki.

*Taylan'la ilgili de bir sıkıntım var, paylaşayım. Taylan, seyrettiğim maçlara göre daha durağan geldi. Geldi, gelince ameliyat oldu. Aradım ve bir sakatlığın var mıydı diye sordum. Bana olmadığını söyledi. Bizde sakatlığıyla ilgili bir verisi yoktu. Bana ‘sakatlığım yok' dedi. Ameliyat niye oldun?

“İLİŞKİLERDE SIKINTI YOK AMA…”

*Milli takımda kuşak çatışması yok, iyi bir iletişim var. Farklı bir dünya var, doğru. 3 kuşak var aramızda ama düşüncenin yeniliği başka bir şeydir. Bu oyuncu grubunun sorumlulukları da var. Ben bu havayı hissettim hep. Kırılmaların ne kadar olacağını bilemiyorum. Buna benzer bazen olabiliyor ama maç içerisinde ama 3 maç olduğu için bir sıkıntı oldu. Halil İbrahim’i, Rıdvan’ı ayrı yerde tutuyorum ama olumlu geri bildirim alıyorum. İlişkilerde sıkıntı yok ama daha da sıcak tutmak için başka yollar deneyebiliriz.