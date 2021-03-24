Şenol Güneş: Ezik oynamadık, havaya da girmedik

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda’yı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 4-2 yenerek iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oynanan oyundan dolayı oyuncuları kutlayan Güneş, “Tüm halkımızın sinerjisi ve duasıyla maça çıkan ekibimiz için güzel bir maç oldu. 2022’ye giden yolda ilk ve en büyük maçtı bu Hollanda maçı. Moral ve puan olarak üst seviyeye geldik. Ezik oynamadık, havaya da girmedik. Oyunun gereği neyse onu yaptık. Tüm oyuncuları alınlarından öpüyorum. Rakibin hızlı hücuma dönük oyununu durdurmayı başardık. 4 gol atıp kazanmak önemli. Pozisyonlar da verdik. Bunları görüp düzeltmek için çalışacağız” dedi.

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Önemli galibiyetin sevincini akşam yaşayıp gözlerini Cumartesi günü oynanacak Norveç maçına çevireceklerini belirten Şenol Güneş, “Bu maçı burada bitirdik. Şimdi sonraki maça odaklanmalıyız. O da güçlü bir ekip. Bu maça takılmadan, sıradaki takıma odaklanmak zorundayız. O maçı da kazanmak istiyoruz. Norveç de rakiplerimizden biri. Ardından Letonya maçı var. Pandemi döneminde kısa sürede maçlar ve yolculuklar var. Neler olacağını tahmin etmek kolay değil” diye konuştu.