Şenol Güneş: Hakem nedir, VAR nedir? Konuşursak ağır oluyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pendikspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Sözlerine mücadeleyi değerlendirerek başlayan Güneş, kazanmaları gereken bir maç olduğunu ve en büyük sıkıntılarının rakibe yeterli baskı yapamadıklarını belirtti. “Futbol sahada oynanıyor, oynanmadan kazanılmıyor. Sürprizler olabiliyor. Bu da bizim başımıza geldi” diyen Şenol Güneş, “Kazanmamız gerekiyordu, ilk yarıda ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Rakibin atak sayısı az. Hem topu tutmak hem pas yapmak hem de oyuncuları görmek istedik ama o da olmadı. Kalabalıkken defans arasına atılan topta penaltı oldu ve golü yedik. Ne olursa olsun o pozisyonu vermemek gerekiyordu. En büyük sıkıntımız, bugün baskılarımız iyi değildi. İkinci yarıda hem önde hem ortada top tutamadık, top karşılayamadık. Etkili atakları yok ama bizim daha fazla pozisyon üretmeliydik. Fiziksel olarak git-gel olması bizi yordu. İlk yarıda onlar yarı sahasında oynadı. Fizik olarak ayakta kaldılar. Onlar için de sürpriz olacak pozisyonda golü buldular. Futbolda şans bazen gülmeyebilir. Ne olursa olsun kazanmalıydık. Net pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Üzgünüz” ifadelerini kullandı.

İPTAL EDİLEN GOL VE HAKEM YORUMU

Omar Colley’in attığı ve iptal edilen goller ilgili de konuşan Güneş, “Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Hakem nedir, VAR nedir? Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Yerimizde oturuyoruz zaten, çok konuşmuyoruz. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Penaltıysa penaltıdır bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir” ifadelerini kullandı.

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