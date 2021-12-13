Şenol Güneş’ten Beşiktaş iddialarına yanıt!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belirlenmesi için yönetim kurulu toplantı halindeyken, A Milli Takım ve siyah beyazlıların eski çalıştırıcısı Şenol Güneş İstanbul'a geldi. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon’dan ayrılarak İstanbul’a hareket etti. Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon’a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul’a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanına geldi. Şenol Güneş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş’a döneceği iddia ediliyordu.

İstanbul’a geldikten sonra basın mensuplarına konuşan Şenol Güneş, “Takım çalıştırmayla ilgili hiçbir açıklamam olmadı. Trabzon’da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul'a geldim. Beşiktaş’tan bana ulaşmış herhangi bir teklif yok, olduğu zaman zaten öğrenirsiniz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin bugün yaptığı toplantıda yerli teknik direktör için Rıza Çalıbmay, yabancı teknik direktör için Bruno Pinheiro isimlerinin öne çıktığı öğrenildi.