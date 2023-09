Şenol Güneş: Kazanarak turu geçmek istiyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, zor bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Güneş, “Gruplara kalmak için ikinci maçımızı oynayacağız. İlk maçta aldığımız avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. Umarım kendi sahamızda kazanarak turu geçeceğiz. Oyuncular da geçen maçtan bu yana o düşünce içindeler. İyi çalıştılar, yarın çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz.” diye konuştu.

Dinamo Kiev’in hafife alınmayacak bir takım olduğunu söyleyen Güneş, “Lucescu bizi tanıyan tecrübeli bir hoca. Rakibimiz, Ukrayna Milli Takımı’nın iskeletini oluşturan iyi bir takım. Artıları, eksileri var. Bizim sonuç almamız onları küçültmez. Ciddiye alınacak güçlü bir rakip. Zor maç olacaktır. Oradaki de zor maçtı. Goller attık, goller yedik. İhmale gelmeyen ciddi, dikkatli, akıllı, koşan, rakibe oynatmayan ve kendisi oynayan bir takım olarak sahaya çıkmak durumundayız. Kazanarak turu geçmek istiyoruz. Ofansif defansif her şeyi iyi yapmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

‘AMARTEY VE MASUAKU YOK’

Sakatlığı bulunan Arthur Masuaku ve Daniel Amartey’in durumu ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, “Elimizdeki oyunculardan maça göre 11 çıkarmaya çalışıyoruz. Sezon başından beri bizimle çalışan, fiziksel olarak belli bir aşama kaydeden, oyun anlayışını benimseyen oyuncuların ön planda olduğu bir dönem geçirmeye çalıştık. Mevcutlar içinden de katılım yapmaya çalıştık. Önümüzde 2 maç var. Şu aşamada mümkün olduğunca hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Amartey ve Masuaku yok. O mevkiler için sıkıntımız olacaktır ama orada oynayan arkadaşlar var. Takım içinde bulunan arkadaşlar birbirini aratmadan iyi niyetle elinden gelen gayreti gösteriyor. Önemli olan aldıkları görevi yerine getirmeleri. Görev alacak arkadaşlar ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır.” şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlıların bu sezonki transferlerinden Jean Onana’nın kiralık gitme durumu ile ilgili de açıklamada bulunan Güneş, şunları söyledi:

“Onana bizim oyuncumuz. Sahada görev alınca en iyisini yapacağına inanıyorum. Şu an gitmesiyle ilgili bir durum yok. Elimizde direkt oynayan oyuncu da gidebilir. Spekülasyonlar bizim üstümüzden yürütülüyor. Onana bir adaptasyon dönemi geçiriyor, sıkıntısı var. Uyum sağlamadı, gitmek istedi gibi durumların şartları belli. Ben ‘Onana’yı kiralık vereceğiz’ demedim, başkan da söylemedi ama yazılıyor, oynamadı o ayrı bir konu. Transferler kulübün ekonomik, idari, teknik yapısına uygun yapılır. Şu anda müsabakaya hazırlanıyoruz. Transfere vereceğim cevabın anlamı olmayacak. Ne dersem deyim herkes bildiğini okuyacak. Giden oyuncu yok, giden oyuncu olursa zaten açıklıyoruz. Şu anda müsabakaya hazırlanıyoruz.”

‘1.5 AY İDMAN YAPMAYAN DA VAR’

Milli araya kadar kayıpsız gitmeyi hedeflediklerini söyleyen Güneş, “Fiziksel, teknik, taktik uyum ve verim başarıyı etkiler. Sezon başında yaptığımız çalışmaların hiçbirinde olmayan arkadaşlardı. Bunların da bir kısmında 1,5 ay idman yapmayan da var. Onların bu dönemde performans yakalayıp müsabaka oynamasının zorlukları var. Rashica bu sene takımdan ayrı çalıştı. Onana ve Bakhtiyor daha yeni yeni uyum sağlamaya çalışıyor. Fiziksel değerleri iyi olabilir ama oynadığı mevkiinin alışkanlıkları başka olabilir. Elimizde sakatlıktan gelen oyuncular var. Bütün bunları yaparken kayıpsız gitmeye çalıştık. Pendik maçı dışında kaybımız olmadı. Yarın ve Sivasspor maçını geçtiğimizde eylülden itibaren bazıları milli takıma gidecek kalanların da çalışma imkanı olacak. Takım oyunu içinde daha iyi olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

‘EMİRHAN DEĞERLİ BİR OYUNCU’

Güneş, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupalarında mücadele eden takımların lig maçlarının ertelenmesi ile ilgili bir soruya, “Bütün takımlarımız iddialı. Hepsinin gruplara kalma şansı var, bu da güzel bir şey. Düşünülen olayın olumlu yansıması güzel bir durum. Bunda TFF’nin katkısı olması sevindirici. Takımlar ülke adına da yarışıyor. Bunun da puan ortalamasına katkısı oluyor.” diye cevapladı.

Rams Başakşehir’e kiralık olarak transfer olan Emirhan İlkhan ile ilgili de konuşan Güneş, “Emirhan değerli bir oyuncu. Gönül isterdi ki gitmesin, gitmişse geri döndüğünde gelsin. Kiralık gelmesinin yararlı olmayacağını düşündük. Bonservisi ile ilgili durumu değerlendirmek gerek. Türk oyuncu olarak iç yapımızda olduğu için evet diyorum. Onu aldığımızda iyi oynaması kadar, transfer ettiklerimizden birinin oynamaması gerekiyor. Kötü oynarsa zaman kaybı, iyi oynarsa karşı takıma yararlı olacağız. Bunun da karşılığı olması lazım. Emirhan’ı bugünlük kullanıp sezon sonu kendi takımına katkısı olacaksa bunu yapmayı doğru bulmam.” ifadelerini kullandı .

Sakatlıktan dönen oyuncularla ilgili konuşan Güneş şunları söyledi: “İdmana çıkan her oyuncu bizim oyuncumuzdur. Ghezzal geçen sene şanssız bir dönem geçirdi. Sezon başında da böyle oldu. İyi çalışıyordu. Adale sakatlığı ve sonra ailevi durumu oldu. Şimdi gayet iyi. Dün idmana katıldı. Durumuna bakıp değerlendireceğiz. Uzun vadede yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir oyuncu. Cenk uzun bir sakatlık geçirdi. Ciddi ve ağır bir sakatlıktı. Zaman zaman oyuna girme isteği var ama araya girene kadar sıkıntı yaşamamız lazım. Aynı şey Ghezzal için de lazım. Bazen oyuncular ya da kamuoyu yanlış anlıyor. Sakatlığı olan oyuncunun sahaya girip oynamasını doğru bulmuyorum. Hem veriminde sorun olur hem sakatlığı uzun sürebilir. Cenk gayet iyi çalışıyor ama sahaya koyup 10 dakikalık verim alırken sakatlık riski varsa onu istemem. Verim alırken olası bir sakatlık varsa doğru bulmam. Risk varsa bekletirim. Her an oynamaya hazır durumda ama belli bir süre oynayabileceğini düşünüyorum.”

Güneş basın toplantısının sonunda ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Hadziahmetovic: “Kendi sahamızda daha iyi şeyler yapacağımı düşünüyorum”

Siyah-beyazlı futbolcu Amir Hadziahmetovic ise basın toplantısında şunları kaydetti:

“İlk maçta güzel bir galibiyet aldık. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama bu hafta idmanlarda eksiklerimize çalıştık. İlk maçımda mağlubiyet yaşadık sonra mağlubiyetimiz olmadı. Orta sahada birbirimiz tanıyoruz. Maç maç oynadıkça daha da iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu sene iyi şeyler yaptığımızı söyleyebilirim. Kazandığımız için mutluyuz, umarım bu şekilde de devam ederiz. Bükreş’te zemin beklediğimiz gibi değildi, pas trafiğini yapamadık. Kendi sahamızda daha iyi şeyler yapacağımı düşünüyorum.” (AA)