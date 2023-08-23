Şenol Güneş: Lucescu’yu rakip olarak görmeyi kimse istemez

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’le Romanya’nın başkenti Bükreş’te karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Rapid Giuleşti Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, “Yarın oynayacağımız müsabaka iki ayaklı turun ilk maçı. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Onlar da bizi tanıyorlar. Lucescu, Türk futbolunu biliyor. Tecrübeli ve değerli bir futbol adamı. Dinamo Kiev’in tecrübeli oyuncu sayısı az ama etkili oyuncuları var. Genç ve dinamik bir takım. İki maçın da zor geçeceğini düşünüyorum. Turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“ONU RAKİP OLARAK GÖRMEYİ KİMSE İSTEMEZ”

Güneş, Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili olarak, “Çok değerli bir futbol adamı. Dünya futbolunda büyük bir yeri var. Romanya oyuncu haricinde futbol adamı üreten bir ülke. Türkiye’de de çok başarılı oldu. Yarın müsabakada karşı karşıya geleceğiz. Bizi de tanıyan bir hoca. Onu rakip olarak görmeyi kimse istemez. Biz de kendimize güveniyoruz. Hem kendisine hem kendimize başarılar diliyorum ama turu geçmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“KADROMUZ BELLİ”

Güneş transferlerin takıma geç katılmasının takımı nasıl etkilediği yönündeki bir soruya, “Şu anda hiçbir şeyi etkilemiyor. Gelirken getirdiğimiz oyunculardan yarınki müsabakaya hazır 11 çıkaracağız. İhtiyaç olursa diğerlerini değerlendireceğiz. Bu haftadan itibaren Dinamo Kiev maçlarını düşünüyoruz. Kadromuz belli. Turu geçmek için hazırlık yapacağız. Rakibimizi analiz ettik. Oynayan oynayacak, oynamayan bekleyecek. Bütün oyuncular hazır olmak durumunda.” değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giyen Gaziantep FK’nin Rumen futbolcusu Alexandru Maxim ile ilgili bir soruya, “Yetenekli bir oyuncu ama önemli olan oyun ve beklenti. Çok yetenekli ve tecrübeli bir futbolcu. Türkiye’de başarılı olduğunu düşünüyorum. Bizde kısa bir görev dönem aldı, zaman zaman şans verdik. Hem maliyet ve beklenti bakımından transfer etmedik.” dedi.

COLLEY: GRUPLARA KALMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Basın toplantısına katılan siyah-beyazlı oyuncu Omar Colley ise şunları söyledi:

“Bir Avrupa maçı oynuyoruz ve hedefimiz gruplara katılmak. İyi bir oyun oynamak ve bunu İstanbul’a taşımak istiyoruz. Gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın maça gelmesini bekliyoruz.” (AA)