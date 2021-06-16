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Şenol Güneş: Oldukça olumsuz bir duruma düştük

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybedilen Galler maçının ardından yaptığı açıklamada gruptan çıkma şanslarının zorlaştığını söyledi.

Güncellenme: 21:36, 16/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Şenol Güneş: Oldukça olumsuz bir duruma düştük

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Türkiye, Galler’e 2-0 yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada “Baya olumsuz bir duruma düştük. Burada kazansak ya da berabere kalsak iyi olurdu. Galler’i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Olumsuz bir durum var. Diğer maçlara bakmak gerek ama zor bir durumda görüyoruz kendimizi” dedi.

Oyunu da değerlendiren Şenol Güneş, şunları söyledi:

“İki maçta sıfır puanla çıkıyoruz. Bu bizim için hiç iyi değil. Büyük hayallerle geldik. Hem oyun hem de sonuç olarak farklı şeyle bekliyoruz. Kötü başladık. Sonra toparlanıp oyuna ortak olduk. Pozisyonlar bulmaya başladık. Ancak beklemediğimiz bir anda golü yedik. Bu biraz oyunumuzu etkiledi. İkinci yarıda da oyuna ortak olarak başladık. Top kayıplarımız fazla oldu.

Alanı büyütünce rakibe de oynama şansı verdik. Oyun olarak beklediğimizin altında oynadık ama daha iyi neticeyle ayrılabilirdik buradan. Üzgünüz.”

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Yayınlanma Tarihi:21:30,